“Lo que se dice con la boca, se sostiene con los hue…”: Andrés García a Roberto Palazuelos

Hace varios años fueron muy buenos amigos, sin embargo, actualmente han estado protagonizando una serie de dimes y diretes a través de los medios de comunicación.

El veterano actor, uno de los galanes del cine mexicano, ha manifestado que el llamado “Diamante negro” es una “malagradecido” e incluso, lo retó a un duelo a balazos.

De acuerdo con declaraciones que ha hecho tanto Andrés García, como su esposa Margarita Portillo, Roberto Palazuelos hizo unas amenazas en contra de Andrés García por lo le pide a Roberto Palazuelos que sostenga lo que dijo en su contra.

Supuestamente, las amenazas antes mencionadas, Roberto Palazuelos se las dijo a uno de los hijos de Andrés García, para que él se las comunicara a su padre.

“Que sea hombre, que sostenga lo que dijo y también puedo poner a mi hijo, al que le dijo eso, para que se lo diga a nivel nacional, se lo repita todo lo que dijo, que se lo sabe mejor que yo, porque le dolió mucho lo que dijo Roberto, que me iba a hacer y qué me iba a pasar en mi vida”.

Por su parte, el actor y también empresario mexicano Roberto Palazuelos, manifestó en un encuentro con varios reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el motivo por el cual se alejó

de Andrés García.

“Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más, me sentí insultado y me abrí respetuosamente, yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé a todos y me dijeron: ‘no, Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada'”.

CON INFORMACION DE DEBATE