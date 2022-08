Doble venezolano de Will Smith causa sensación en TikTok

MÉXICO.- Un doble de Will Smith ha causado sensación en redes sociales debido a su gran parecido con el protagonista de ‘El principe del rap’. El joven es originario de Venezuela y responde al nombre de Yashual Eduardo Ávila.

Su popularidad creció en los últimos meses, sobre todo después del escándalo en el que Smith se vio envuelto tras abofetear al comediante Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscar.

Yashual se define como el ‘Doble oficial de Will Smith’ en Tiktok, donde tiene poco más de 44,300 seguidores y en donde sube videos parodia de escenas el actor estadounidense.

Este doble ha tomado la personalidad de los personajes de Will Smith, en particular del que hacía de joven en la exitosa serie de los años noventa, ya que el parecido es asombroso.

Además ha sido entrevistado por diversos medios de información locales. Actualmente se encuentra de viaje en Perú, donde muchas personas han aprovechado para tomarse la foto con él.

Pese a que el parecido entre Will Smith y su doble no escuestionable, no se sabe si el actor ya tiene conociemiento de que tiene un casi gemelo en América Latina.

