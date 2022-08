Dos jóvenes del sur viajaron al extranjero para prácticas y voluntariado

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Por medio de la Organización No Gubernamental AIESEC, dos jóvenes de la zona conurbada pudieron realizar en el extranjero prácticas profesionales, así como un voluntariado.

La estudiante de Desarrollo y Turístico de la UAT, Ana Camacho logró hacer prácticas profesionales en un hotel de Perú y le recomendó a los jóvenes realizar este tipo de experiencias que ayudan a tener un crecimiento.

“Fue una experiencia recomendada y todo el proceso antes de irme duró dos meses y para finales de mayo ya estaba en Perú y yo hice prácticas profesionales en hotelería, en el hotel Selina Miraflores, uno de los más importantes”.

Dijo que al hotel donde hizo las prácticas profesionales llega gente de diferentes países, por lo que tuvo la oportunidad de practicar el idioma inglés, “al menos aprendí a comunicarme con mímica, no hablo mucho inglés y ahí me tenía que comunicar con un japonés, con alguien de Israel, fue una experiencia bastante importante”.

En el caso de la joven Esther Medina realizó un voluntariado en Italia, estudió idiomas en Tampico y le pareció una buena oportunidad de poder transmitir conocimientos en una secundaria pública, aunado a la experiencia personal.

“Se siente muy bonito representar a tu país en el exterior, tenemos muchas similitudes con la gente de otro país, creo que es una experiencia que debe vivirse por lo menos una vez en la vida”.

Considera que muchas veces los jóvenes hacen planes para vacaciones u otras cosas, pero “creo que lo mejor que puedes hace es realizar una inversión sobre ti, en el caso de Ana fue una cuestión profesional y en el mío fue un voluntariado, no recibí ningún tipo de apoyo, yo hice una inversión que fue pensada en mí y lo agradezco”.

“Es una asociación (AISEC) increíble y luego me enteré de los programas y entre ellos me interesó el de voluntariado para enseñar, las oportunidades que se ofertan son relacionadas a los objetivos de la agenda 2030 y entre ellos me llamó mucho la atención que es educación de calidad”.

Por Oscar Figueroa

La Razón