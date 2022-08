En toda una bacanal de violaciones a las reglas electorales, se convirtió ayer y antier el proceso por el que Morena eligió a sus consejeros distritales en el país.

Así es mis queridos boes, urnas quemadas, morenistas llenando talonarios de votos, discusiones que terminaron a golpes y el acarreo al más puro estilo del viejo régimen del PRI fueron documentados por los mismos simpatizantes de la 4T, que acusaron a otros de la misma filia ideológica de hacer trampa.

Hay que decirlo, desde el sábado decenas, cientos de ciudadanos hicieron larguísimas filas, no solo para votar en el proceso interno de Morena, sino para afiliarse al partido a lo largo y ancho de México.

Las escenas de acarreados con su lonche en la mano dominaron las redes sociales, los testimonios de personas de la tercera edad que desconocían porque iban a votar y por quien recorrieron Facebook y Twitter.

No hay que adivinar, miles de beneficiarios de los programas sociales de la 4T fueron movilizados a las urnas, sin el menor rubor, sin la más mínima intención de disimular lo que en una contienda constitucional sería un delito electoral.

Pero el fin de semana era una elección entre morenistas, no estaba la oposición para denunciar, no había observadores electorales, ni la intervención del INE y por eso las diferentes tribus que conforman el partido de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se despacharon con la cuchara grande.

Fueron las “olimpiadas del fraude”, dicho por uno de los morenistas a los que la prensa militante en Tamaulipas recurrió como fuente el año pasado y este para denostar al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

“El AlaDemocrática de Morena solicitará al @TEPJF_informa la anulación de esta fraudulenta elección interna. Ha sido la “Olimpiada del Fraude”. Están arrastrando a #Morena a su degradación moral y política. Esta mascarada nos fracturará, porque han violado su esencia”, así describió ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN la jornada

“La elección en Morena es el carnaval del acarreo y de la simulación. Morena abrió la puerta a las lacras de la política: clientelismo, corporativismo e influyentismo. Es el primer paso hacia un nuevo partido de Estado y una regresión antidemocrática y autoritaria”

Obviamente que no se va a anular la elección de consejeros, ni se va a sancionar a nadie por las anomalías que todos vimos.

Pero no fue el único que al interior de Morena vio lo que todos vimos en las imágenes, JHON ACKERMAN otro destacado morenista denunció también las anomalías.

“Están lloviendo fotografías y videos de combis, de camiones, de taxis (acarreando gentes la) que de repente les nació el interés de dar viajes gratis a una gran cantidad de ciudadanos, esto es algo que va en contra de la ley, incluso es un delito estar acarreando la gente a un proceso electoral”, dijo ACKERMAN

“Una tercera situación es la compra del voto, estamos recibiendo muchas denuncias de ofrecimiento de 300, 500 pesos a la gente para que acudan a votar, les pasan los papelitos (con los nombres a votar) para que los llenen a la hora de emitir el voto”.

HABACU GARDUÑO, uno de los morenistas más activos en el sur de Tamaulipas, también descubrió la jornada y explicó su rechazo.

“Porque acreditaron a decenas de personajes militantes del PRI, PAN y PRD, que solo buscan poder político para su beneficio personal… Porque hubo acarreo y compra de votos, por y para unos candidatos, que curiosamente fueron financiados por amlofóbicos y sean espías u reventadores en las asambleas”, publicó

Claro que una vez que estos y otros morenistas criticaron el proceso de elección de consejeros, otros morenistas se les fueron al cuello, los calificaron de traidores, entreguistas, de ‘monrealistas’ y estarle haciendo el juego a la derecha, como si el cochinero no lo hubieran hecho entre ellos.

Por eso antes de que Morena de los resultados oficiales de la elección del sábado y domingo, yo le digo que ganaron, por abrumadora mayoría:

los millones tal vez miles de millones de pesos que se usaron para comprar conciencias y convertirlas en votos, ganó el descarado acarreo del que hicieron gala por todo el país los priistas guindas que ahora militan en la 4T..

Felices deben estar en Tamaulipas: OLGA SOSA, ERASMO GONZÁLEZ, ÚRSULA SALAZAR MOJICA y otros destacados ex priistas que ayer barrieron con los fundadores de Morena, porque no tuvieron recursos para comprar las “simpatías” que ellos y otros machuchones sí lograron.