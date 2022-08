¿Cómo funciona OnlyFans y cuánto dinero puedes ganar?

MÉXICO.- La plataforma OnlyFans se ha presentado una gran oportunidad para ganar dinero, no solo para los famosos, también para la gente común.

Incluso, personas han dejado sus trabajos y viven muy bien con las ganancias que les deja la plataforma y sus seguidores.

Aunque se le conoce como una página para subir imágenes para adultos, la realidad es que hay contenido de todo tipo, como rutinas físicas, recetas de cocina, artistas, entre otros.

La plataforma surgió en 2016 en Londres gracias al empresario británico Tim Stokely. Al día de hoy, hay más de 100 millones de usuarios y más de un millón y medio de creadores de contenido.

