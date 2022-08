Inteligencia Artificial muestra la última ‘selfie’ antes del fin del mundo

MÉXICO.- El fin del mundo es un tema que puede causar mucho miedo y ansiedad a las personas, sobre todo porque este es un tema que tiene muchas teorías y suposiciones de la forma y tiempo en que ocurriría.

Un usuario de Tiktok, famoso por preguntarle cosas a la inteligencia artificial, se volvió viral luego de preguntarle a la IA cómo sería la última selfie antes del fin del mundo.

En la imagen aparece una persona completamente desfigurada, sosteniendo algo que aparenta ser un celular y en el fondo mucho fuego.

En otra de las imágenes aparece un rostro descarnado y con expresión de estar gritando, de fondo también aparece fuego en lo que parece una ciudad.

Estas inquietantes imágenes fueron elaboradas por la inteligencia artificial de la página web DALL-E, famosa por ser uno de los principales sistemas de IA accesible a cualquier persona en Internet.

De acuerdo con medios especializados, el usuario pidió a la IA que mostrara lo que piensa que será la última selfie de un humano en la Tierra, usando datos de Google la IA mostró las siguientes imágenes.

???? Well that’s terrifying!

“The last selfie on earth” by #dalle2 pic.twitter.com/SMTbgt30Bz

— ????????Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) July 29, 2022