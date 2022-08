No es broma. Presidente de España pide no usar corbata para ahorrar energía

ESPAÑA.- Recientemente el presidente de España, Pedro Sánchez, presentó su informe de gobierno en el Palacio de Moncloa, e hizo algo muy evidente: no traía corbata.

Y no solo eso, lanzó un mensaje muy peculiar. El representante del gobierno pidió a los funcionarios, a las empresas y a la ciudadanía en general que suspendan el uso de corbata para ahorrar energía.

De acuerdo con el presidente, si las personas dejan de usar corbata tendrán menos calor y podrán bajarle al aire acondicionado, que a su vez se traducirá en un ahorro energético.

“Y antes de terminar, si me gustaría que vieran que no llevo corbata; eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras, a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país”.

Y la respuesta ante esta propuesta no fue muy buena.

El partido de derecha Partido Popular criticó que el líder pidiera dejar de usar corbata pero que utilizara un helicóptero para llegar hasta el Palacio. Explican que usar una aeronave le ahorró 5 minutos que hacerlo en carro.

???? Sánchez tiene que quitarse la corbata porque no le llega la camisa al cuello. ????️ @eliasbendodo pic.twitter.com/YabohTgy7U — Partido Popular (@populares) July 30, 2022

Y no es la única reacción. El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, afirmó que es intolerable que el gobierno pida no usar corbata cuando el sector de la moda ha estado gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, además del aumento de la luz, materias primas y transporte.

“No se pueden admitir recomendaciones de un presidente del Gobierno que pueden provocar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo“, afirmó la asociación en un comunicado.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS