¿Cuchillada?

En Nuevo León el gobierno de SAMUEL GARCÍA está de plácemes, adjudicó como de seguridad nacional dotar a la zona metropolitana de Monterrey de agua y entre las acciones que se anuncian está la construcción de un segundo acueducto de la Presa El Chuchillo hasta tierras regias, una buena noticia para ellos, mala para miles en el norte de Tamaulipas.

Así es mis queridos boes, la solución de un grave problema de abasto de agua en Monterrey, generará un grave problema de abasto de agua para más de 15 mil familias agrícolas de Camargo, Valle Hermoso, Reynosa, Matamoros y Rio Bravo.

Me explico, el agua de la Cuenca cuyo afluente abastece a El Cuchillo, también garantiza, o por lo menos eso está escrito, el uso de líquido para que el Distrito de Riego 025 funcione; es decir pueda producir granos y sus derivados alimenticios y con ello dar sustento a las más de 15 mil familias que lo componen.

El convenio de uso del agua de la cuenca que se almacena en El Cuchillo y que data de más de medio siglo, indica que cuando esa presa tenga más de 315 millones de metros cúbicos y la presa Marte R. Gómez, de la misma Cuenca, pero en Tamaulipas tenga menos de 700 millones de metros cúbicos, entonces el 1 de noviembre de cada año se abrirán las compuestas del embalse de Nuevo León y el excedente de la primera cifra se enviará al de Tamaulipas.

Y aquí es donde empieza lo preocupante, hoy el acueducto de El Cuchillo a Monterrey bombea 5 mil litros por segundo, pero la Federación antier se comprometió a que el segundo acueducto bombeara 10 mil litros por segundo; es decir lo doble de lo que hoy se extrae.

Ayer, según la página del Sistema Nacional de Información del Agua, de la CNA, indicaba que El Cuchillo tenía almacenados 459 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la Marte R. Gómez tenía ayer 303 millones de metros cúbicos.

En tales circunstancias, aplicando el convenio vigente, el 1 de noviembre próximo, las compuestas de El Cuchillo tendrían que abrirse y enviar a Tamaulipas casi 145 millones de metros cúbicos de agua, lo que serviría para los miles de agricultores del 025 de los municipios cuerudos ya enumerados.

Pero, la cosa se complica por los alcances que tendría la declaratoria como un caso seguridad nacional garantizar el abasto de agua para la zona de Monterrey, lo que pudiera implicar que este año no habrá envío del agua que por ley le corresponde a esas familias de Tamaulipas.

El panorama pinta peor para el futuro, porque si hoy, que para Monterrey con un acueducto se llevan 5 mil litros por segundo de agua El Cuchilllo está al 40 por ciento, con el doble que significará usar solo el segundo acueducto con capacidad para llevarse 10 mil litros por segundo, el almacenamiento seguramente estará muy por debajo de la cifra que marca el convenio para que les entreguen agua a los tamaulipecos del 025.

Y no, no es que se deje morir de sed a los regios, pero tampoco sería justo dejar morir el distrito de riego 025, el más grande del país, donde hay 15 mil familias es decir por ahí de 80 mil seres humanos que no tendrían forma de subsistir y los estarían condenando a migrar o morir de hambre.

Estamos hablando de que Monterrey use solo el nuevo acueducto que plantean estará terminado el 10 meses, es decir antes del trasvase del año que entra, no me quiero imaginar que de una vez echen a andar los dos al mismo tiempo y entonces dejen seca la presa.

Habrá que ver la posición de Tamaulipas al respecto, porque de que se nos viene una guerra por el agua, se nos viene.

Hay que recordar que la disputa por el vital líquido no es nueva, ha sido de hecho hasta promesa de campaña de los candidatos a gobernador en Nuevo León dejar de enviar agua a Tamaulipas; muy natural si ellos defienden a sus ciudadanos.

Allá por el año de 1996, cuando el gobierno de SOCRATES RIZO, en los tiempos de CARLOS SALINAS en la presidencia, se negaba a la apertura de las compuestas, el entonces gobernador de Tamaulipas MANUEL CAVAZOS LERMA encabezó las movilizaciones junto a los agricultores para defender el agua que por ley les correspondía.

Para el 1 de noviembre ya estará en funciones en Tamaulipas el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y esta será uno de los primeros grandes temas que se le presenten a resolver.

Habrá que recordarle a las autoridades regias, que el convenio sobre el uso del agua de la Cuenca, indica que Nuevo León está comprometido a la construcción de plantas tratadoras de agua, para que el líquido no se deseche al primer uso y que por décadas no han cumplido con esa obligación. Preparémonos pues para discutir con los vecinos.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA