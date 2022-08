De burócrata a busca chambas

Los políticos panuchos y ( muchos que eran de este partido ) del sur y que tuvieron la suerte de ser palomeados para un cargo estatal al iniciar el sexenio cabecista, pronto tendrán que empezar a preparar su Chivas para regresarse a su natal Tampico, Madero y Altamira.

Pues ha empezado su conteo regresivo, solo les quedan menos de 60 días, para que pasen de funcionarios estatales a desempleados.

Serán sus últimas quincenas, ojalá ahorren para los pagos de Liverpool y la tanda , para que no anden de vacas flakas, batallando .

La verdad , es que en este Gobierno del estado, les fue bien a muchos den sur de Tamaulipas, a unos, se les terminó antes de los 6 años la “beca – salarial “ , pero muchos otros lograron sobre vivir, nadando de muertito.

Por que la verdad solo llegaron a ocupar un cargo, la mayoría no sobre salió en nada , se convirtieron en un simple bulto que se cargo a la nómina .

Finalmente se acabó el boleto de su efímera y gris estancia en diferentes cargos públicos que desempeñaron.

Ahí está el caso de María Elena Figueroa, quien fue candidata al Senado, Directora del Instituto de la Mujer, también su esposo Gero Villaseñor, quien la neta solo sabemos que tiene una sub dirección en obras públicas, pero nunca trascendió su nombramiento.

Julián Zorrilla , que se desempeñó como Director Jurídico, al igual que Juan Puga, quien estuvo en una dirección de Deportes, quien todavía no cobra su última quincena y anda coqueteando con los morenos.

También, Juan Carrillo, mejor conocido como el Harry Potter Tampiqueño tendrá que tomar el autobús Guajolotero con destino al puerto jaibo.

La famosísima Nembra Jimenez y su esposo Jesús Tovar , también quedarán fuera de la nómina y pasarán a la banca de los desempleados.

Al igual que el ex delegado del PAN, Jorge Zúñiga, quien se resiste a regresar a ser un Tampiqueño más .

La neta , es que casi todos Ellos , ganaron lo que nunca habían ganado en sus vidas y que , tal vez , jamás lo volverán a ganar .

Lo malo es que nunca le re embolsaron ni un chicle a los Tampiqueños.

MATAMORENSE DONA AGUA A REGÍOS.

No hay mayor muestra de hermandad, que él preocuparse del prójimo, en tiempos de tempestad y eso es lo que ha hecho , Roberto Lee , empresario dueño de Four Loko en Mexico.

Por eso mostró su liderazgo con empresarios y ciudadanos de ese municipio para enviar 10 auto tanques de agua , alrededor de Medio Millón de litros , en beneficio de 11 mil familias neolonesas que hoy viven la peor crisis del agua en medio siglo en el vecino estado.

Roberto Lee , le tiene un aprecio muy especial al vecino estado, pues

fue parte de los coordinadores de campaña del hoy Gobernador de NL Samuel García, en 2021 .

Después , regresó a Matamoros a conducir Movimiento Ciudadano en su terruño, para estar trabajando por hacer que la marca MC siga creciendo .

Se menciona que está preparando una campaña para pelear la alcaldía en 2024 de la mano de su amistad con el gobernador del vecino

estado.

DEBE RENUNCIAR ALITO.

Inicio la guerra sucia desde el partido contra Alejandro Moreno para que abandone la dirigencia nacional del

PRI.

Es un hecho que después de tanto ataque , por los famosos audios filtrados públicamente, donde además de salirle lo pelangocho, queda embarrado en presuntos actos de corrupción .

Y el primer valiente en levantar la mano y pedir su salida, es Miguel Ángel Osorio, actualmente Diputado Federal y hasta le dio una patada que podría ser un “tiro de gracia” al exhibirlo como un peligro para la alianza opositora que jugará contra Morena en el 2024.

Vamos a ver si las presiones ejercen resultados, ya que “alito” ha dicho que el no se va a ir.

No se vale Chillar !!!

Por Mario Prieto