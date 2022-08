“El Hombre de tus sueños”: Mauricio Garcés

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “No soy presumido pero Dios sabe que me sobran motivos para serlo”.

La memoria y la figura de Mauricio Garcés vuelven a recorrer las calles de Tampico con la filmación del cortometraje, “El Hombre de Tus Sueños” , con la participación del actor Humberto Zurita interpretando al legendario Zorro Plateado.

La caracterización de Zurita, como el galán otoñal del cine mexicano, ha removido el recuerdo para algunos y la curiosidad para otros por saber más sobre este personaje que hizo historia en el cine latinoamericano como el eterno seductor.

TAMPICO, SU TIERRA

El Edificio Municha , ubicado en la esquina de Colón y Héroes del Cañonero, en el de Centro de Tampico, vio los primeros años de Mauricio Féres Yázbek, hijo de inmigrantes libaneses, que llegaron a nuestro puerto y encontraron una excelente oportunidad en el negocio de las telas y costuras en los años 20 ́s.

Tres curiosidades de su infancia en Tampico pueden hablar de la personalidad y el rumbo que tomó la vida de Mauricio, hasta llegar a darle vida al personaje que hoy todos recuerdan, el primero: haber crecido observando el trabajo , en el taller de diseño y confección de ropa, admirando la estética y la belleza de este oficio, lo cual desarrolló su buen gusto y estilo para vestir siempre bien.

Dos, la imagen femenina, siempre presente en casa por su madre, la señora Mahiba Yázbek , a quien siempre fue muy cercano, así como por las cinco esculturas de mujeres erguidas que rodean y que guardan celosas el edificio Municha, en el cual vivió hasta los siete años de edad.

Y el tercer incidente que lo marcó , fue la inundación del 1933 , desastre en donde la familia perdió el negocio obligándolos a buscar nuevos horizontes, hasta llegar a la Ciudad de México, en donde el aun pequeño Mauricio, se abriría camino en el mundo de la farándula.

LO GARCÉS NO QUITA LO GALÁN

Ya en la ciudad de México su tío el fotógrafo del cine Tufic Yázbek, lo descubre como un joven atractivo, elegante y refinado, con facilidad para modelar iniciando así su romance con las cámaras.

En sus primeros 10 años en el cine realiza diversas participaciones en papeles secundarios, llegando incluso a filmar películas de “vaqueros”, pero su figura delgada, rasgos finos y su estilo al hablar no encajaban con los sombreros y pistolas.

Poco a poco fue moldeando su personaje hasta llegar a la caracterización del Mauricio Garcés, el experto seductor que sigue vivo en el imaginario colectivo mexicano, un poco cínico, elegante, creador de frases picantes, todo un caballero y don Juan al mismo tiempo.

Hace 33 años de su partida y el nombre de Mauricio Garcés sigue vigente derribando barreras generacionales, en Twitter y Facebook , sus seguidores postean detalles y artículos con nuevas frases al estilo del Clark Gable mexicano.

El antigalán que hacia burla de los galanes en sus pelicula, siempre rodeado de mujeres hermosas nunca fue un ganador en sus conquistas, terminando solo y recibiendo su merecido; algo similar sucedió en la vida real nunca conquistó a nadie o nadie supo conquistar su corazón.

Hombre orgulloso de sus raices presumía de su tierra

Soy un hombre con mucha suerte y un favorito de Dios por haber nacido en Tampico”, este puerto que lo sigue recordando y haciendo honor a su memoria.

Las frases del Galán Tampiqueño

1. Arrooooooz.

2. Debe ser terrible tenerme y después perderme.

3. Claro que quiero ser el hombre de tus sueños…. pero para eso, ya duérmete, mamacita.

4. Los hombres no mentimos, sólo buscamos alternativas para darles gusto a sus exigencias.

5. No soy un imposible, el que persevera alcanza.

6. ¡Las traigo muertas!

7. ¡Te voy a hacer pedazos!

8. No importa el tiempo, tarde o temprano, todas caen…

9. Una noche sin estrellas, es como mi alcoba sin mujeres, no tiene chiste verla.

10. Casarte, rogarle o pedirle perdón a una mujer es como tentar al demonio: te dirá que sí, pero estarás condenado toda tu vida.

11. Las mujeres son como la gripe mal cuidada: nos pueden hacer llorar y en el peor de los casos hasta matar.

12. Es bueno saber que soy el pensamiento incómodo de algunos maridos.

13. Sólo dame la oportunidad de demostrarte que hoy seré todo tuyo, mañana no te lo aseguro.

14. El juego de palabras que utilizan las mujeres, es como un laberinto sin salida y sin retorno.

15. Si de ganado fino se trata, más vale ser cuatrero perseguido, que ganadero cornudo.

16. ¿Que eres una muchacha decente? No te preocupes. Yo ese defecto te lo corrijo rápidamente.

17. No importa de qué parte del mundo vengas, te voy hacer pedazos.

18. Los hombres somos como el café, tómame calientito y no te dejaré dormir toda la noche.

19. Las mujeres con ideales, son mujeres con pasiones; los hombres con pasiones son ideales para las mujeres.

20. Chiquitita, yo soy como el tiempo: una vez que me pierdes, jamás me recuperarás.

21. Soy un hombre demasiado tranquilo, pero en la alcoba soy una fiera, un atleta de olimpiada con medalla de oro. Tú dices si te arriesgas a perder.

22. Soy tu presente, soy tu futuro, pero no te preocupes, en un momento tu marido quedará en el pasado.

23. Mi misión en esta vida es tener a las mujeres contentas. Si todavía no llego contigo, es porque no me ha dado tiempo, pero no desesperes, hay muchas en la fila.

24. No luches en terrenos donde sólo hay un conquistador: detesto ver llorar a un hombre cuando saben que yo fui el mejor.

25. Una mujer hermosa de espíritu nos hace abrir los ojos a la vida, aunque estemos ciegos de nacimiento.

Por Luis Fernando Castillo Hernández

Expreso – La Razón