Estero del Camalote dejará de tener costales rellenos de arena

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con una inversión de 26 millones de pesos iniciaron los trabajos para terminar la reparación del dique del Estero del Camalote, obra que deberá ser concluida a finales de año.

El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Iñigo Fernández Bárcena reveló que el recurso de la rehabilitación es aportado por la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Tamaulipas.

El año pasado fueron reparadas cuatro de las nueve escotaduras, por lo que en este 2022 habrán de quedar listas las cinco restantes y dejarán de utilizarse costales rellenos de arena.

“Si no mal recuerdo es por un monto de 26 millones de pesos y lo que es importante, es que el año pasado con la inversión que hubo se atendieron cuatro escotaduras de las nueve que existen y que eran las más importantes y de dónde más se fugaba el agua y lo cual nos ayudó a pesar de que no ha llovido tanto este año, nos ayudó a no tener otra vez el problema del agua salada”.

Una empresa de la región será quien se encargue de la reparación y que la semana pasada se firmó el contrato y los trabajos debieron haber iniciado este 2 de agosto, mientras que la licitación fue a través de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas.

“Con este recurso se van arreglar el resto de las escotaduras que hoy en día están con costaleras y al estar así, con el paso del tiempo pueden sufrir cierto desgaste y se pueden ir abriendo, además la obra nos va ayudar a tener mejores condiciones para afrontar el próximo año la temporada de estiaje”.

La obra de las cinco escotaduras está planeada para 150 días, “recordemos que el año pasado se atendieron cuatro y para este 2022 habrán de atenderse cinco por medio de la licitación que se acaba de hacer”.

Por Oscar Figueroa

La Razón