Reportan 397 contagios de Covid-19 en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al cuarto día del mes de agosto, la quinta ola de COVID-19 en Tamaulipas continúa en disminución, registrando 397 casos positivos a dicha enfermedad.

En su conteo diario, la Secretaría de Salud en el Estado no incluyó decesos, pues no se presentaron, aunque sí insistió en no bajar la guardia y utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos y privados, el lavado frecuente de manos y respetar la sana distancia, principalmente.

Matamoros y Reynosa son las 2 localidades donde más hubo contagios de C-19, con 110 y 97 respectivamente.

Tampico fue el tercer lugar en la tabla de nuevos contagios con 37, Madero el cuarto con 32 y Victoria el Quinto con 28.

El estatus acumulado expone que 172 mil 38 se han contagiado, mientras que 150 mil 3 se han recuperado, pero 7 mil 960 han fallecido.

Para desacelerar todo lo anterior la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa hizo un llamado urgente a completar el esquema de vacunación y reforzar las medidas de seguridad sanitaria ya conocidas y comprobadas contra la enfermedad.

Pidió atender en todo momento y lugar, las recomendaciones emitidas por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para seguir enfrentando la emergencia sanitaria y la quinta ola de COVID-19, que se ha caracterizado por la circulación de Ómicron, la cepa dominante en todo el mundo y la variante más contagiosa del virus hasta el momento.

