CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La mesa de Seguridad alertó sobre la modalidad de estafa conocida como phishing la cual a través de mensajes de WhatsApp que provienen de supuestos trabajadores de Amazon o Mercado Libre intentan engañar a personas con la promesa de ganar dinero en poco tiempo.

“Lamentablemente esas ofertan son falsas y al acceder a una liga, las personas a distancia acceden a toda la información que tienen guardadas las víctimas en el celular, dijo José Calanda Montelongo coordinador de Mesa de Seguridad y Justicia.

“Por ello, se realiza una recomendación a la gente no se ganche y no conteste teléfonos que no conoce; son viles estafas por lo que cuando te enlazas a la máquina que marca te vacían los datos del teléfono con contactos Facebook y todo lo que tengas guardado”.

El phishing es una estafa con el objetivo a través de internet de robar datos privados de usuarios de celular, al acceder a sus cuentas o datos bancarios.

En el caso de estafa por WhatsApp, más de un usuario asegura que además de estafar a la persona; los delincuentes digitales buscan apoderarse de información sensible, así como datos personales para hacer un uso indebido con ellos.

“Empieza otra historia porque te empiezan a chantajear o a tus amigos, contactos etcétera o pedirles dinero prestado.

Por ello la recomendación es para que no abras ligas de números que no conoces”.

Se pide en general no presionar los enlaces, además reportar y bloquear los números de los que llegan mensajes, ya que no son de origen oficial.

“Se trata de una estafa, pero hay casos de personas que empiezan a pedir dinero al asegurar que están secuestrados.

Al marcar al número no contestan pero no lo hacen porque ya bloquearon el número”.

Sobre los casos registrados en Victoria, dijo que aunque en redes se han denunciado; oficialmente no tiene conocimiento que se haya concretado alguna estafa ya que algunas personas por vergüenza no hacen la denuncia ante las autoridades.

Es por eso que se alerta a los usuarios a no dejarse sorprender por falsas ofertas de trabajo que son difundidas en chats o redes sociales, el gancho son los atractivos salarios o remuneraciones.

De acuerdo a las autoridades, es un tipo de estafa que circula desde hace tiempo tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo y una vez que se acepta el mensaje y se muestra interesado en la vacante, se pide a la persona realizar compras por Mercado Libre, con la promesa que se le va a devolver una generosa comisión por ello, pero es totalmente falso.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON