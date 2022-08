Hay que cargar visa ASIPONA

No es posible que no pueda uno ir, tranquilamente , a disfrutar de la Playa del Tesoro de Altamira y de las escolleras, libremente.

Guardias de seguridad de la ASIPONA (Administración Del Sistema Portuario Nacional) tanto de la comuna industrial como de Madero, están como Gárgolas con cara de Gorilas, dispuestos fiscalizar el acceso a cada uno de estos paseos.

Estamos en pleno periodo vacacional y no es posible que se presenten este tipo de situaciones incómodas.

Tanto que presumimos que somos un destino carretero, como para que los visitantes se topen con estos changos, mal encarados.

Nos dejan muy mal con nuestros visitantes, hay que aclararle a la ex API Altamira que los dueños de la playa son precisamente el pueblo, no ellos.

Imagínense, que los turistas que quieran conocer este atractivo natural, primero antes de poder disfrutar del mar , tienen que pasar por dos retenes del personal contratado por esta dependencia, y depende de su estado del humor, será su trato.

Esto ahuyenta el interés de las personas por estar acudiendo a la playa de Altamira, debemos de exhibir esta situación para que se tomen cartas en este asunto.

Debe de analizarse el tema y revisarlo para que este en sitio turístico a la ciudad, para que se acaben con estas molestias.

Y además, algo muy similar, se vive en las escolleras de la playa de Miramar, hay otro par de Changoleones, checando , quien pasa… Ya no se puede ir agosto a caminar entre los mapaches.

Este lugar es muy visitado, es una de los primeros a donde llegan los turistas, y han estado pasaban este trago amargo con los vigilantes.

Estos cuates están prohibiendo el paso a toda aquella persona que entra con cámara fotográfica, de video o Dron, y eso no se vale.

! Que no sean ignorantes!, pues todo mundo que anda de paseo , gusta por llevar este tipo de aparatos para llevarse sus recuerdos .

Y hasta se encuentran a la caza de los periodistas, eso no debe de ser, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo … !!! Que no sea burros !!!

Ya , cada paseante, llega fastidiado, molesto por cada una de las revisiones a las que son sometidos, siempre ha sucedido algo similar, pero con este Gobierno Federal, están exagerando, y se están pasando de rosca.

Si se continúan permitiendo este tipo de abusos, el próximo año nos van a querer exigir visa para entrar.

PEMEX CONTAMINA RED HIDROSANITARIA DE ALTAMIRA. Una fuga de hidro carburo contaminó la red de agua potable del sector Valle Verde, generando una serie de estragos a la ciudadanía y a la Comapa.

Y el propio Gerente, Omar Hernández Leines, fue quien confirmó este problema, que es muy grave y que no se debe de estar repitiendo.

PEMEX debe de poner mucha atención en este tipo de desperfectos que se presentan y que ahora arrojaron este problema.

La Comapa Altamira expuso la emergencia , imagínese que estén lavando los trastes y en lugar de salir agua, brote a chorros este derivado.

Afortunadamente el personal de esta dependencia , bajo la coordinación de Omar Hernández y al dirección del alcalde Armando Martínez, aplicó las medidas correspondientes para que no pasara a una tragedia.

Ojalá que PEMEX busque la manera de estar reponiendo los daños al menor tiempo posible, y que cuide que no se repita.

La paraestatal , desde hace años , en lugar de dar recursos – obras , solo da mucha lata , y más problemas y más problemas.

Solo el presidente de la República no ve y no oye , para darse cuelga que PEMEX, cada vez está peor.

Recuerde : No se vale Chillar !!!

POR MARIO PRIETO