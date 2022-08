La misma grilla

Aun y cuando todo parece indicar que las autoridades electorales les darán palo respecto a la impugnación interpuesta sobre el resultado en la pasada elección a gobernador, algunas gentes del panismo aún tienen la esperanza que lo echen abajo y con ello la jornada electoral al menos así lo creen todavía.

La verdad sea dicha las posibilidades de acuerdo a lo que se sabe son mínimas por no decir que nulas y por ende que avance la mentada impugnación panista.

Por su parte el morenismo empezando por el Gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA prosiguen con sus recorridos como si nada pasara, continúan con su actividades sin reparar siquiera un instante en la impugnación hecha misma que como bien se sabe, será el 20 de agosto cuando se emita el resultado.

Debido a esto ahora se entiende el ataque desesperación de algunas personas del feudo albiceleste que a como dé lugar tratan de incidir en el resultado que emitirá la autoridad electoral, para ello, siguen utilizando las mismas y viejas grillas donde pretenden relacionar al figuras del morenismo incluyendo al Gobernador Electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA con el añejo asunto de los hermanos CARMONA ANGULO.

En ese sentido expertos en redes sociales y cibernética han detectado que todas los señalamientos que se hacen en esa dirección, son solo falsedades carentes de sustento y que solo buscan incidir en el resultado que como citamos líneas arriba todo indica que será desfavorable al panismo.

Está de más señalar que la ciudadanía emitió su voto en favor del doctor VILLARREAL ANAYA en la pasada elección donde de manera contundente le dio su confianza, no obstante hay quienes insisten en demeritar el apabullante resultado.

En otro tema quien volvió a ser nuevamente víctima de la COVID 19 es el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ, por lo pronto habrá de guardarse unos días siguiendo según se indicó, los protocolos señalados por los médicos.

Como se recordará LALO ya había sido presa del letal virus del cual como se sabe salió bien librado, sin embargo para su malestar volvió a contagiarse.

Por cierto el ex secretario de ayuntamiento HUGO RESENDEZ anda en circulación acompañando precisamente en algunas cosas al edil capitalino, su regreso por llamar oficialmente está previsto para el mes de octubre llevando por si las malditas dudas un amparo emitido por la justicia federal bajo el brazo.

Recordar que el referido funcionario está denunciado ante la Fiscalía General de Justicia Estatal misma que busca llevarlo a prisión por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, desde luego que en el hecho según nos explican hay más intención política que judicial.

En otro punto los diputados en pleno presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso de Tamaulipas solicite al Fiscal General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la conducta de varios funcionarios por cometer presuntamente actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo entre otros delitos serios.

Entre los señalados se encuentra el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupcion RAUL RAMÍREZ CASTAÑEDA, el Secretario de Gobierno GERARDO PEÑA flores y el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO.

En este señalamiento queda perfectamente claro que el Congreso del Estado nada hará al respecto pues como bien se sabe es en su mayoría de corte panista, de tal suerte que todo quedara en nada, al tiempo.

En otras cosas habitantes de la colonia Universitaria de H. Matamoros fueron beneficiados con obras de pavimentación y rehabilitación del drenaje sanitario lo cual vendrá a darles mejor calidad de vida a las decenas de colonos que ahí tienen sus viviendas.

Asimismo los residentes de este populoso sector de la ciudad reconocieron el liderazgo del alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ por los grandes resultados que ha dado a todos los matamorenses.

Al darle la bienvenida al alcalde municipal la líder de la colonia LAURA CORINA LEE SÁNCHEZ le recordó el día en que se solicitó esta obra y ahora concluida terminaron los días en que los vecinos caminaba entre el lodo provocado por las lluvias entre otras calamidades, ahora todo es bienestar para los habitantes.

En dicho recorrido el Jefe de la Comuna se hizo acompañar por parte de su gabinete y cuerpo edilicio quienes juntos constataron los avances en materia de obra pública.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com