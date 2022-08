Una más, simple y humildemente; una más

Exguerrilleros, también economistas, socialistas y neoliberales, así como las corrientes políticas de Cuba y Brasil la conocen; usted y

los mexicanos la ubican perfectamente, todos en general saben de sus capacidades. Beatriz Paredes Rangel ya dijo que sí tiene el ánimo y la pasión para ir por la candidatura presidencial en 2024.

Negociadora como pocos, además, su experiencia personal, social y política con un amplio interés en la historia y la actualidad de los pueblos indígenas la ponen de pie y con la frente en alto ante las bases sociales, pero además su amplia trayectoria le sienta en el escritorio de tú a tú con los machuchones.

Nacida en Tlaxcala, pero entregada en corazón y respeto a Tamaulipas y los tamaulipecos; le correspondió ser Dirigente Nacional de su partido aquel 28 de junio de 2010; entonces lejos de imponer, eligió darle toda la confianza al que mandaba en ese entonces, sí, respetó la palabra del primer priísta que por consiguiente representaba hasta el último en la fila.

Aquel fatídico año Beatriz no se hincó, tampoco reprimió la gobernanza política tamaulipeca, por el contrario la respetó, eso la convierte en automático en un imán para traer de regreso a esas estructuras hoy perdidas en el alineamiento obradorista.

Pero eso no lo es todo, Beatriz Paredes es una priísta más, así tal cual una más del montón, así se le considera por su cercanía con los de abajo, con los que hacen fuerte la estructura sin que podamos dejar de lado que también fue embajadora de México en Cuba y Brasil, en el meritito corazón del socialismo, y luego para ya dejar de hablar tanto de su amplia trayectoria diplomática fue electa presidenta del Parlamento Latinoamericano.

Beatriz por su personalidad es garantía de unidad y sólo así es como se le podrá hacerle frente a Morena y a sus aliados; no se emocione, aún faltan varias lunas llenas para saber si ella es la elegida. Eso sí, cálmense niños ya alzó la mano doña Beatriz Paredes Rangel, ábranse a la…

En la intimidad… Por cierto los que también andan levantando sus antenitas son los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Al cierre de la semana dieron a conocer el Laboratorio de Antenas y Radiofrecuencias de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe mediante el video titulado Mis primeros pasos como científico.

El video tiene el objetivo de divulgar el quehacer de ese laboratorio universitario, como así lo destacan la Dra. Luz Idalia Balderas García y el Dr. Alberto Reyna Maldonado, autores de este material que busca promover este espacio de investigación científica y tecnológica dirigido a las necesidades del sector industrial y maquilador de la zona, así como de la comunidad científica en el área de antenas y radiocomunicaciones.

¡Aguas y lo enganchan!

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608