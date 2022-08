Hay cerveza para rato en Nuevo León: Caintra

NUEVO LEÓN.- La cerveza se seguirá produciendo en el estado, así respondió Guillermo Dillon Montaña, director general de Caintra Nuevo León, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara que dicha producción estaría vetada para el norte del país.

Dillon Montaña aseveró que las declaraciones del mandatario corresponderían a inversiones futuras, pero no para las que ya se encuentran establecidas en el estado.

“La industria asentada en Nuevo León seguirá en Nuevo León y continuará en Nuevo León, como lo harán en Coahuila y cómo lo harán en Chihuahua”.

“Hacia futuro pues veremos, veremos las circunstancias y los momentos en las que una empresa decida hacer una inversión de esa magnitud y todo, y ya veremos donde decide hacerlo, pero yo hablo del presente y en el presente la industria en Nuevo León está comprometida con la ciudadanía, con la crisis, con la atención a la crisis y con encontrar el diálogo para resolver los problemas”, declaró.

Mencionó que los industriales de Nuevo León se encuentran abiertos al diálogo para encontrar soluciones que no les afecten ni a ellos, ni al desarrollo económico de la ciudadanía.

“Eso debe ser por encima de todo nuestra apuesta, nuestra apuesta al diálogo y a encontrar soluciones de raíz, soluciones en conjunto y soluciones de largo plazo”, expuso.

Montaña explicó que anteriormente se habían sorteado otras crisis, como desastres naturales, y que la actividad industrial en el estado ha mostrado resiliencia y capacidad para salir adelante.

Pretenden que producción de cerveza se explote en el Sur

En la conferencia de prensa de ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en el norte de México ya no existe la capacidad para seguir asentando empresas productoras de cerveza y sugirió que éstas sean llevadas al sur, aprovechando los mantos acuíferos que allá se tienen.

“Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, o donde están abatidos por completo los mantos friáticos, lo que se está sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna”, declaró.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR