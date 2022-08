Estos son los útiles escolares de mejor calidad, según Profeco

MÉXICO.- El lunes 29 de agosto comienza el ciclo escolar 2022-2023, mismo que concluye el miércoles 26 de julio de 2023, los estudiantes de educación básica tendrán dos periodos de vacaciones siendo el primero el de fin de año del 19 al 30 de diciembre de 2022, mientras el se la Semana Santa será del 3 al 14 de abril de 2023, ello de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con un nuevo año lectivo llega también uno de los mayores gastos para los padres de familia que deben de comprar uniformes, diversos materiales y la “temida” lista de útiles, ante eso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), analizó 34 cuadernos tamaño profesional, nueve barras de pegamento, seis tipos de reglas plásticas, 12 cajas de lápices de colores, 14 bolígrafos de tinta azul, 10 gomas de borrar blancas, ocho pegamentos líquidos, siete tijeras y seis tipos de barras de plastilina.

Los artículos escolares fueron sometidos a diversas pruebas como saber si las barras de pegamento sí funcionaban correctamente con el retráctil, si los bolígrafos no chorreaban, medidas en las reglas y en general que cumplieran con lo que anuncian ante el público.

No se pierdan mi entrevista con Gianco Abundiz (@GiancoAbundiz) para el programa "School of Money", donde hablamos del mas reciente estudio de calidad de la @Profeco a los útiles escolares y di algunos tips para que este regreso a clases salga más barato.https://t.co/LCwTvbld1w — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) August 9, 2022

Los mejores útiles escolares

– Cuadernos profesionales

Fueron 34 cuadernos profesionales plastificados de las marcas: Scribe, Norma, First Class, Estrella y U-Pak, asó la procuraduría determinó que todos los cuadernos muestran completa la información para consumidores.

U-Pak tuvo algunos cuadernos con tinta corrida, mientras las pastas de los cuadernos Estrella de 90 páginas y Sazz 100 horas resistieron bien a la absorción de agua.

Los que resistieron a la goma de borrar fueron: Nine to Five de 100 hojas, Back 2 School de 100 hojas y Sazz 100 hojas.

– Reglas de plástico

Se analizaron reglas plásticas de 30 centímetros de las marcas Office Depot, Dietrix, Pelikan, Inspira, Petigón y Office Max.

Office Max no presenta información completa, ya que no se identifican las medidas de centímetros y pulgadas. La de Dietrix se fractura y astilla tras la prueba de flexión, mientras Office Max y Petigón se fracturan, pero no astillan.

– Barras de pegamento

Se analizaron barras de pegamento adhesivo de marcas como Estrella, Kores, Pritt, Office Max, Office Depot y Resistol, entre otras. Los resultados arrojaron que la barra de Pelifix no da la con información completa, pero todos los productos contienen “un poquito más” de producto del que anuncian.

Las barras más óptimas son: Kores de 8 gramos y Resistol de 10 gramos. La calificación de “excelente” en mayor fuerza adhesiva fueron: Kores 8 gramos, Estrella 8 gramos y MAE 9 gramos.

– Colores

Se tomaron de referencia cajas de colores Pentel, Norma, BIC, MAE, Pelikan, Office Depot, Leoncito y Kores. La única con una calificación de “Excelente” fue Pentel con 12 colores con un precio de 71 pesos por caja, además Profeco dijo que ninguna marca tuvo defectos o fallas y todos tienen la información completa.

De entre las que más duran son: Leoncito de 12 piezas, MAE de 12 piezas y Office Depot de 12 piezas. Las puntas más resistentes son las de BIC y Pelikan.

– Bolígrafos

Se revisaron bolígrafos de tinta azul de las marcas BIC, Bolex, Office Max, Pentel, Kores, Zebra, MAE y Office Depot, ninguno de los modelos mostró chorreos o trazos con manchas.

Además se hizo énfasis en que BIC Cristal, Bolex y Pentel superan mil 800 metros de línea de escritura, el de mayor rendimiento fue BIC Cristal, Bolex (Mediano y Grip), Office Max (punto mediano y Crystal) y Pentel; el más bajo en el nivel de escritura fue que MAE (triangular).

– Plastilina

Se analizaron las marcas Colorim, Pelikan, Silver y Scool, con precios que van de los 10 a 14 pesos por barra. La procuraduría calificó de “excelente” a las de Colorim Combate de 140 gramos, Colorim Colorcitos de 180 gramos y Silver de 170 gramos, las que tuvieron “muy bien” fueron las de Colorim Plastilina Popular de 200 gramos, Pelikan de 180 gramos y Scool de 170 gramos.

Todas las barras “un poquito más” de producto que el que se declara en el empaque.

Las más suaves para maniobrar son Colorim Combate y Colorim Colorcitos.

– Tijeras

Profeco analizó las marcas MAE, Pelikan, Petigon, Dietrix, Inspira y Kores, siendo ésta última la que no cumple con las medidas adecuadas y ganó un sello de “peligro para los niños”.

De ahí todas las marcas tuvieron rebabas o puntos de oxidación, como Dietrix, Inspira, Kores, Petigon y Pelikan, no obstante, la procuraduría las calificó como seguro para las infancias.

– Gomas para borrar

Se analizaron los borradores de Office Depot, Office Max, Inspira, Pente, Dietrix, Kores, MAE y Pelikan. Las que menos se desgastan son Kores Eraser KE20, Office Max y Pentel de cuatro unidades, mientras las que mejor borran son Inspira (INP-07) y Office Depot.

– Pegamento líquido

Se analizaron marcas como Kores, Resistol, Dietrix, Bully, MAE y Office Max.Loa que tienen mejor adherencia al papel son Bully 110 gramos, Dietrix 125 gramos, Kores 125 gramos, Office Max 120 gramos y Resistol 110 gramos. Si se trata de pegar madera los mejores son Adherol 120 gramos, Kores 125 gramos y Resistol 110 gramos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO