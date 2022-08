Paquita la del Barrio aclara si tiene aspiraciones presidenciales

MÉXICO.- Paquita la del Barrio compitió el año pasado por una diputación en el municipio de Misantla, Veracruz, bajo los colores de Morena. A raíz de esa experiencia ya no quiere verse involucrada en la política.

En un encuentro con la prensa, la intérprete de ‘Tres veces te engañé’ comentó que no quiere seguir los pasos de otros colegas y negó que tenga aspiraciones presidenciales.

“La gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México, no se me da y pues no, mejor así como estoy trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande”.

Tampoco quiso opinar sobre las aspiraciones que tiene Sergio Mayer de llegar a la silla presidencial, según recientes declaraciones del exdiputado.

Para concluir el tema sobre política, dijo desconocer si el tema ‘Rata de dos patas’ estaba dedicado al expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues más bien es algo que debe preguntarse al compositor.

“Yo no dedico nada a nadie, ni que fueran tan importantes para dedicarles canciones”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR