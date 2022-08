Mexicanos quedan varados en Turquía tras asalto; Consulado les niega ayuda

TURQUÍA.- Cielo Isamar Mojica Ruiz y Roberto Navarro Cervantes disfrutaban de sus vacaciones en Turquía sin imaginar que el regreso a México sería todo un calvario.

Y es que la pareja de mexicanos, que contrajo matrimonio en Monterrey, sería asaltada en pleno centro de Estambul y los atracadores se terminarían llevando todas sus pertenencias y recursos que tenían para continuar con su viaje.

“Estaba feliz, fue un día antes de mi tragedia, ahorita a las 1:10 am del 25 de Julio, me pongo a pensar porque carajos salí a esa hora porque no me fijé que me pusieron el dedo o me perseguían, vuelvo a repetir no fueron turcos quien me atacaron fueron de una raza de color 4 personas, se me fue todo mi dinero para poderme regresar tranquila”, relata en redes sociales.

De acuerdo con información publicada por distintos medios, Cielo Isamar relata que los ladrones se llevaron una maleta con 6 mil 250 euros y otras pertenencias importantes para el viaje.

La pareja narra en sus cuentas de redes sociales que ante el robo acudieron por ayuda al consulado mexicano en Estambul, oficina que actualmente es dirigida por Isabel Arvide, pero lejos de encontrar apoyo los mexicanos fueron maltratados y se les negó cualquier tipo de ayuda.

“…nunca pensé que mi propia raza, en el consulado de México de Turquía, fuera atacada discriminada y no escuchada, no me dejo ni decir 10 palabras solo insultos, todo por mi apariencia”, comenta.

Cielo cuenta que ninguna persona del consulado se acercó para ayudarlos e incluso la propia cónsul Isabel Arvide los recibió a gritos y discriminó por su apariencia.

La mexicana agrega que en el consulado les dijeron que “no eran nadie para estar pidiendo ayuda” y un asistente del consulado les dio 50 dólares para llegar hasta el aeropuerto.

Sin dinero ni alimentos, la pareja tuvo que quedarse en la calle hasta que fueron auxiliados por un hombre que les dio algo de alimentos; la pareja dormía en el aeropuerto de Estambul mientras encontraban una solución.

Ahora la pareja se encuentra en Barcelona donde esperan recibir ayuda del consulado mexicano en España.

Así responde consulado de Estambul al caso

Isabel Arvide respondió a las acusaciones de los mexicanos varados asegurando que no existió ningún tipo de maltrato y les negó los boletos de regreso a México porque “no tener autorización ni presupuesto para ello”.

Tal como informé puntualmente a mis superiores, la señora junto con un amigo,vino al Consulado a exigir el pago de dos boletos de avión de regreso a México, y como se me instruyó se les entrevistó para tener más información. Al desmayarse se pidió una ambulancia… después ambos https://t.co/anGUvd7gOn — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) July 20, 2022

“Tal como informé puntualmente a mis superiores, la señora junto con un amigo, vino al Consulado a exigir el pago de dos boletos de avión de regreso a México, y como se me instruyó se les entrevistó para tener más información. Al desmayarse se pidió una ambulancia… después ambos”, escribió la cónsul mexicana.

La cónsul asegura que la pareja fue bien recibida en el consulado pero ellos llegaron exigiendo los boletos de regreso a México.

A ver Claudio,por favor, somos periodistas. No hubo maltrato. Se lesrecibió, hablé con ellos junto con funcionario del consulado, querían boletos para regresar a México y no tengo autorización ni presupuesto para ello. Le ofrecí 300 dólares… y tengo el certificado médico donde https://t.co/40C5e0ltvP — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) July 20, 2022

“No hubo maltrato. Se les recibió, hablé con ellos junto con funcionario del consulado, querían boletos para regresar a México y no tengo autorización ni presupuesto para ello”, cuenta.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR /Foto: IG @dracielomojica