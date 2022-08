Se oponen a extraer agua de Santa Ana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 500 habitantes de los ejidos Santa Ana, San Francisco, Rancho Nuevo, Mariposas y Mahuiras, Congregación Caballeros y otros más de esa zona rural al norte del municipio de Victoria, advirtieron que no permitirán ninguna obra para llevar agua de sus manantiales a la zona urbana.

Este jueves EXPRESO publicó que la Secretaría de Obras Públicas se encuentran licitando el estudio y proyecto de un “acueducto Santa Ana”, aunque no informó más detalles al respecto.

Los ejidatarios de la región, que en el pasado ya habían mostrado su inconformidad con la idea de cavar un pozo profundo, dijeron que en esta ocasión no estaban enterados del plan de la autoridad.

En un recorrido que EXPRESO realizó en San Francisco y Santa Ana, se pudo constatar que los propios comisariados no tenían información sobre la creación del acueducto, a pesar de que el proceso de licitación ya está en marcha y tres empresas mostraron su interés para la elaboración del proyecto.

Pero los habitantes de dichas comunidades ubicadas en el noreste de Victoria, no cederán a los trabajos.

Aseguran que si esas labores se autorizan, todos los ejidatarios de aquella región victorense habrán de hacer un frente comunitario para evitarlo; bloquearán toda acción que implique llevarse agua, advirtieron.

En octubre del 2021 año la Secretaría de Obras Públicas quiso negociar la perforación de un pozo a 80 metros del balneario conocido como “el Ojito de Santa Ana”.

Pero al igual que hace casi un año, todos esos habitantes continúan renuentes a dicho proyecto, defendiendo su recurso hídrico que “es muy poco, pues aseguran que les afectaría en sus cosechas y en el consumo humano.

“Yo tengo el sello y si quieren yo les sello de que lo estamos de acuerdo, así que no habrá nada porque nos va a perjudicar”, dijo el comisariado de San Francisco, Esteban Delgado Mancilla.

-“¿Santa Ana no tiene suficiente agua para llevar a Victoria?”.

“No, no la hay; y si llegan pues no vamos a dejar, vamos a amarrarnos, ni yo, ni nadie va estar de acuerdo y ni enterados que ya hay empresas que quieren sacar el agua”.

No muy lejos de San Francisco, se encuentra Santa Ana, sitio donde se pretende extraer el agua para ayudar a combatir la falta que esta hace en parte de Victoria.

El plan original era perforar ahí un pozo de 2 mil metros de profundidad para la detección del agua.

Después de esto es que se armarían los ductos para trasladar el liquido por aproximadamente 12 kilómetros de tubería hasta la mancha urbana.

Pero para el Comité de vigilancia del Ejido de Santa Ana, esto no sucederá, pues al igual que sus vecinos de San Francisco, no permitirán que el agua que utilizan para riego de sus parcelas y uso doméstico sea drenada para otros.

Alberto Zúñiga Rodríguez, señala que son cuatro pozos ya los que autoridades municipales y estatales tienen en diferentes puntos de esa zona, no viendo la necesidad de hacer otro más.

“Estoy seguro que todos los de los ejidos nos vamos a juntar y no habrá más que tirar fregadazos”.

“Sí ellos se la llevan, pues nosotros nos quedamos sin agua; somos de los ejidos de aquí de Santa Ana, de San Francisco, Rancho Nuevo, los cuatro Caballeros, somos los que nos vamos a quedar sin agua”.

Zúñiga Rodríguez explicó que El Ojito se secaría con los trabajos que se pretenden realizar, afectando hasta la presa Caballeros que es donde desemboca el agua que nace desde esa parte de la Sierra Madre Oriental.

El maíz, limón y la naranja son los principales productos que en aquella región de Victoria se siembran y cosechan.

Para este próximo 15 de agosto se anunciaría quién será el ganador de la licitación restringida a tres empresas para realizar el estudio de este acueducto, mismo que deberá estar culminado antes del 26 de noviembre de este mismo año.

Las empresas que participan en la licitación son Proyectos y Construcciones Río Norte, S.A. de C.V. de Ciudad Victoria, con una propuesta por 5 millones 458 mil 089.17 pesos; Intelo Intelligence On Line, S.A. de C.V. por 5 millones 159 mil 406.08 pesos, y Grupo Tecmeci de Tuxpan, Vera-cruz, por 5 millones 122 mil 251.22 pesos.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón