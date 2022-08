Secretario particular de Peña Nieto cobraba “moches” a empresarios: Ramírez Cuevas

MÉXICO.- Erwin Lino, quien fue secretario particular del expresidente Enrique Peña Nieto, cobraba “moches” por concertar citas con el mandatario federal hasta en 30 por ciento de los contratos que resultaran, aseguró Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El actual coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República participó el miércoles en la conferencia “¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación?” en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

En una parte de su conferencia, Ramírez Cuevas hizo alusión a los “privilegios” que tenían altos funcionarios en anteriores gobiernos y, en ese contexto, aseguró que éstos “pasaron del diezmo al 30 por ciento”, en alusión a los cobros que presuntamente hacían a empresarios a cambio de facilitarles negocios o contratos.

“Pasamos del diezmo al 30 por ciento. De hecho, al anterior secretario particular de Peña Nieto le llamaban ‘Mister 30 por ciento’: ‘Nada de 10, a mí me das el 30 y te abro la puerta y puedes hablar con el Presidente y de los negocios que se aprueben me toca el 30. Así era”, acusó en referencia a Erwin Lino.

“Estos que ahora se oponen al cambio, que han representado a estos gobiernos corruptos, no tienen cara”, sostuvo Ramírez Cuevas.

“Sus riquezas las han obtenido de esquilmar el presupuesto público”, dijo, y aunque aseguró que esto se puede probar, aclaró que “no nos corresponde, en este momento, enzarzarnos en una lucha de justos y culpables, sino, si queremos avanzar, y esa es la propuesta del presidente López Obrador, (es) hacer las transformaciones”.

(Video a partir del minuto 16:58)



