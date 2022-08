Alcaldesa de Tijuana pide a criminales cobrar facturas a quienes les deben

BAJA CALIFORNIA.- Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, pidió a los narcos que impusieron un toque de queda en el municipio, no cobrar las facturas a las familias y solo hacerlo con “quienes no les pagaron”.

Las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana se dan luego de la jornada de violencia que se vivió, donde autos particulares, camiones y transporte públicos fue incendiado, mientras que abrieron fuego contra civiles.

Ante las acciones, Montserrat Caballero, de Morena, condenó los actos violentos y envió un mensaje a los narcos, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La alcaldesa de Tijuana aseguró a los narcos que su gobierno no va a permitir que un solo de los ciudadanos del municipio pague las facturas que otros les deben.

El mensaje de la alcaldesa morenista responde a los actos violentos que se desarrollaron durante la noche del 12 de agosto, cuando varios vehículos particulares y públicos fueron quemados en distintos puntos de Baja California.

Aunado a un toque de queda impuesto por presuntos miembros del CJNG, donde piden a “la gente buena” no salir de sus casas hasta el domingo 14 de agosto.

Además, Aclaró que su gobierno permanecerá activo en las labores de seguridad para cuidar a la ciudadanía.

Asimismo, exigió a los narcos solo cobrar las facturas a quienes no se las deben y dejar a la población tranquila.

“Que un solo ciudadano tijuanense paguen las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no la los ciudadanos que trabajan”.

CJNG impone toque de queda para que liberen a sus integrantes

El CJNG interpuso un toque de queda del 12 al 14 de agosto en Tijuana, Tecate, Rosarito, Mexicali y Ensenada para, según un mensaje distribuido por el grupo delictivo, que “el puto gobierno” libere a sus compañeros detenidos.

Este toque de queda inició el viernes 12 de agosto a las 10 de la noche y concluirá, según el mensaje, a las 3:00 de la mañana del domingo 14 de agosto.

El CJNG pide que nadie salga de sus casas pues van a “levantar” a todo aquel que vean en la calle para presionar al gobierno a liberar a todos los detenidos por los actos violentos en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.

