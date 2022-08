Américo y la UAT… 

“Una muy buena charla sostuvimos este día con nuestro amigo, contador Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, con quien trabajaremos para que la educación superior se transforme para el bien de las y los universitarios”, se lee en la cuenta oficial de Facebook del Gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA.

Las palabras van ilustradas con las gráficas que ayer circularon en redes sociales y medios de comunicación, la referencia era la reunión sostenida entre el Rector y el Doctor, las fotografías del encuentro reflejan concordia. Luego de la publicación los comentarios positivos no se dejaron esperar, universitarios y ciudadanía aplauden que se estén llegando a buenos acuerdos que contribuyan a la grandeza de la universidad, de Tamaulipas en general.

“Excelente! La UAT ha tenido cambios muy positivos a raíz del mandato del CP Mendoza y eso lo vemos quienes estamos en la UAT, no se puede dar una opinión objetiva quien no conoce. En hora buena por la sinergia entre Gobierno Estatal y la UAT, para el bienestar y crecimiento de nuestra Alma Mater y nuestro Tamaulipas. Hoy Todas y Todos somos UAT”, escribe la maestra AURORA ARANO MEDRANO en la publicación del Doctor AMERICO, y como ese comentario se leen muchos más, eso habla que de verdad los universitarios aplauden el encuentro, que saben se trabajara en armonía con el próximo Gobernador.

La fotografía del encuentro entre el Rector y el Doctor, más lo publicado en la red social del Gobernador electo, callaron bocas mal intencionadas que le apostaban a la desestabilidad que traería problemas a la UAT, pues queda claro que hay armonía, se trabajará en unidad, no solo es sensibilidad política, es privilegiar la capacidad e institucionalidad. Bien por Tamaulipas y su máxima casa de estudios.

En temas relacionados, el Gobernador electo va mostrando poco a poco a quienes le acompañaran en su gestión y el equipo de transición, destaca las figuras de CARLOS CANTU ROSAS, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, TANIA GISELA CONTRERAS, DAMASO ANAYA, ing. JAIME CANO, MANUEL TREVIÑO CANTU, JESUS LAVIN VERASTEGUI, VERONICA AGUIRRE, Dr. VICENTE JOEL HERNANDEZ, todos ya muy perfilados en tareas en las cuales tienen gran experiencia.

Por cierto, en el área de Salud donde se perfila el Dr. VICENTE JOEL HERNANDEZ con capacidad probada, también ya están visualizados en las subsecretarías los doctores, EDUARDO MARTINEZ BERMEA, GABRIEL DE LA GARZA GARZA y JUAN MANZUR ARZOLA.

JUAN MANZUR ya fue secretario de salud y delegado estatal del ISSSTE, mientras que GABRIEL DE LA GARZA le entiende a las políticas públicas y de salud pues aparte de haberse desempeñado como subsecretario en esa dependencia es exalcalde y exdiputado local, en tanto que el cardiólogo EDUARDO MARTINEZ BERMEA, quien por cierto salvo muchas vidas en la pandemia COVID y es un doctor con gran sentido social, tiene en su haber ser exdirector del hospital civil y también exdelegado del ISSSTE, pero sobre todo contar desde hace muchos años con la confianza del Gobernador electo.

Todas las áreas del sistema tienen importancia, pero sin duda alguna la salud y seguridad tienen un renglón especial para el Doctor AMERICO VILLARREAL razón por la que el jueves se reunió con la Red Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia.

“Cuenten conmigo, seré un gobernador comprometido con la seguridad. Estamos listos para que nos ayuden a ser ejemplo nacional y que podamos progresar en este modelo sociedad-gobierno para abordar y resolver juntos los problemas”, les dijo AMERICO VILLARREAL a los integrantes de las mesas ciudadanas de Seguridad y Justicia, por cierto, estructuradas en pluralidad pues ahí están personajes de todos los partidos políticos unidos en un mismo fin, la estabilidad de Tamaulipas.

En fin, la situación es que se prepara el equipo de la nueva administración, se ve que el Gobernador electo trae la intención de trabajar en armonía con todos los sectores, eso lo aplaude la ciudadanía como también ven con buenos ojos que AMARICO y la UAT le apuesten en unidad a la Entidad.

Por Rosa Elena González

