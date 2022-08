El viacrusis de hallar trabajo después de los 45 años

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con varios currículum en mano, Victor Espinoza Trujillo de 59 años de edad y de profesión Licenciado en Comunicación, acudió a la Feria del Empleo a buscar trabajo, sin embargo se encontró con un obstáculo; las empresas solo contratan hasta los 45 años de edad.

Entrevistado tras haber dejado 3 currículums en igual número de empresas en el evento que se desarrolló en la Unidad Deportiva de Madero, señaló que a diferencia de Estados Unidos donde hay personas trabajando hasta los 75 años de edad en diferentes empresas en México no hay esta cultura laboral de emplear a los mayores de 50 años.

Relató que de manera reciente estuvo en Estados Unidos y se dio cuenta de esta situación y al momento de regresarse a México empezó su peregrinar para buscar trabajo, el cual no ha podido conseguir.

“Allá en Estados Unidos, todo mundo trabaja normalmente y sin problema, allá es normal encontrarte a personas de 75 años o más sin que las empresas pongan restricciones mientras que aquí ha sido el principal obstáculo, pero pienso deben valorar el conocimiento”, señaló.

Refirió que aunque ha acudido a varias empresas donde solicitan trabajadores a dejar sus documentos y le aseguran que le van a hablar, eso no sucede.

“Las empresas, solo me dicen que me van hablar, pero no dan mayor explicación, incluso hay varias empresas que ponen como edad límite los 45 años, eso afecta considerablemente” dijo

El buscador de empleo onsideró que los diputados deberían de legislar en este tema, puesto que en las oficinas de gobierno como es el caso del actual Gobierno Federal hay funcionarios laborando que tienen hasta 85 años de edad, sin embargo en las empresas no se aplica está medida.

“No puede ser que personas mayores de 50 años, se vean con complicaciones por la edad para tener un trabajo, cuando tienen toda la preparación académica y experiencia” explicó

Víctor Espinosa fue uno de los 1000 solicitantes de empleo que acudieron a esta feria organizada por el gobierno de Ciudad Madero.

Por Silvia Mejía Elías/ La Razón