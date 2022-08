Inseguridad en México ahuyenta a potenciales inversionistas: IMEF

MÉXICO.- México requiere inversiones para seguir creciendo, sin embargo, los hechos violentos registrados la semana pasada en diferentes estados del país, ahuyentan a potenciales inversionistas, afectando con ello, el consumo, al turismo, a las empresas y consecuentemente al desarrollo económico del país.

En conferencia de prensa, Alejandro Hernández, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) explicó “necesitamos inversión, pero el hecho de que haya inseguridad en diversas partes del país, desmotiva y ahuyenta a los potenciales inversionistas para llevar a cabo sus inversiones”.

Además, comentó que cuando se decretó la emergencia sanitaria uno de los mayores impactos a la economía fue el bajo consumo registrado y hoy esa circunstancia negativa se repite, hay un bajo consumo, pero por la violencia.

“Ahora, ya no es un tema sanitario lo que nos puede ahuyentar de las calles o incluso afectar al turismo y afectar el desarrollo de estos dos grandes motores de la economía”, comentó.

Hernández consideró que, aunado a la problemática de violencia, está la percepción de la sociedad de que las autoridades no hacen nada para combatir la inseguridad.

Por el contrario, dijo “algo que desestimula las inversiones, es que en lugar de disminuir la inseguridad parece que cada día aumenta en mayor medida y parece que no estamos haciendo lo necesario para combatirla”.

Al respecto, Mario Correa, economista del IMEF, indicó que en tanto se perciba que la situación de inseguridad sea cada vez más generalizada en el país, “eleva los costos para las empresas, desde las medidas que tengan que implementar para custodiar sus camiones de mercancías o poner rejas en sus establecimientos, pues es un tema que les complica los costos y los eleva”.

2023 con escenario económico “altamente incierto”

Respecto a las perspectivas recopiladas por la encuesta del Comité Nacional de Estudios Económico del IMEF, señalaron que para 2023 se prevé un escenario económico “altamente incierto y complicado”, por ello, recortaron su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de 1.8 por ciento a 1.4 por ciento.

Indicaron que las perspectivas recopiladas por la encuesta revelan que “hay un deterioro sensible en el pronóstico de crecimiento”, el cual no superará nuevamente el 2 por ciento de crecimiento, cifra que, por ser tan baja, no alcanza para atender adecuadamente las necesidades de la población.

Esto aun cuando para este año 2022, el pronóstico de crecimiento del PIB se revisó con una ligera alza de 1.8 a 1.9 por ciento.

No obstante, insistieron que “en México la economía luce básicamente estancada en los indicadores más recientes, al tiempo que la inflación ha alcanzado niveles no vistos en dos décadas, aun cuando el Banco de México hace su trabajo al subir la tasa de interés de referencia con firmeza”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO