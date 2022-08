CDV denunciará a juez federal y Ministerio Público

TAMPICO, TAM.- La Suprema Corte de Justicia falló a favor del Estado de Tamaulipas en la controversia constitucional donde se le refrendó el fuero e invalidó las órdenes de aprehensión en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Ante ello, aseguró que este jueves levantará una denuncia contra el juez y el ministerio público.

Tras acudir a la zona sur de Tamaulipas para inaugurar tres tanques elevados, atendió a los medios de comunicación y fue ahí donde confirmó la denuncia contra aquellos que violaron la ley.

“El riesgo es para ellos, los que violaron la ley son ellos, esos son los que van a tener que pagar las consecuencias; la denuncia directamente contra el juez que emitió la orden y contra Ministerio Público que se prestó a esta situación y por supuesto las investigaciones correspondientes y aquellos que fabricaron estos delitos”.

García Cabeza de Vaca, señaló que los implicados violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrán que pagar por sus actos.

Asimismo, mandó un contundente mensaje contra el ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, a quien llamó “Sicario Nieto”, pues se dedicó a fabricar delitos y documentos en su contra.

“Estaremos presentando la denuncia correspondiente y ese cobarde del ‘Sicario Nieto’ va a pagar también todas sus mentiras, haber fabricado delitos, haber entregado y engañado el presidente con documentos alterados, todo esto ya salió a relucir, no solamente la verdad, sino que violaron la Constitución y esto no puede seguir sucediendo, nuestro país no puede estar pasando la Constitución por el arco del triunfo, eso no puede suceder”.

Recalcó que, los actos en su contra atentan a la democracia y que debieron ser concluidos hace más de 6 meses, sin embargo, se dedicaron a “patear el bote” para dañar a la oposición en la elección del 2021-2022.

“Va en contra del federalismo, va en contra de nuestra democracia querer someter a la oposición fabricando delitos, eso no puede seguir y lamento que se hayan tardado tanto, yo no creo en casualidades, eso debieron haberlo resuelto hace más de 6 meses porque ya se tenía enlazada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y saben qué, estuvieron pateando el bote para dañar a la oposición, para que tuviera afectaciones directas en las elecciones del 2021 y 2022”.

Finalmente, fue cuestionado sobre la futura presencia de Santiago Nieto en el estado, a lo que respondió el gobernador: “Que se atraviese, ojalá venga, aquí lo espero”.

Por Javier Cortés