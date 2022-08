Cheek nails: la nueva tendencia de otoño para las uñas

MÉXICO.- El mundo de la moda y la belleza asiática ha cobrado mucha fuerza en occidente y desde hace varios años es común ver que las tendencias en nuestro país están influidas por países como Corea del Sur y Japón, quienes de nuevo se pusieron en la mira de las amantes de tener una manicura perfecta, pues sus diseños de uñas conocidos como “cheek nails” han conquistado las redes sociales y ya prometen ser la mejor opción para lucir unas manos hermosa durante el otoño.

De hecho, las manicuristas llevan desde mediados del verano sugiriendo apostar por esta estética originaria de Asia, pues no sólo es muy bonita, sino que también ayuda a que en las uñas luzca un estilo muy sencillo y natural, por lo que su mejor complemento son las uñas cortas, de las que ya te hemos contado y que son la gran sensación del momento por poder llevar con cualquier tendencia.

Por supuesto, no es una regla generar tener que apostar por este estilo más discreto y natural, pues si algo nos han dejado en claro los diseños más virales del momento es que las cheek nails se pueden llevar con todo tipo de decoraciones y pasar de un degradado con transparencias a un diseño con pedrería o perlas, con un efecto tornasol a algo minimalista, y por qué no con los diseños en 3D que conquistaron la primavera y que siguen causando furor.

Así que si estás pensando en cambiarte la manicura y no sabes qué diseño elegir, te compartimos algunas ideas para hacer de tus manos algo muy bonito y con un toque extra de feminidad, no por nada en Asia son tan adoradas este tipo de uñas. La mejor parte es que este efecto rojizo o rosáceo se puede lograr desde casa con algunos consejos que no te debes de perder.

Cheek nails con pedrería

El truco para lograr este efecto está en aplicar una capa transparente y tras dejar que se seque tomar la mínima cantidad de esmalte rojo o rosado (que también se puede diluir con barniz), para aplicarlo suavemente sobre el centro de las uñas y sin cuidar que salga perfecto. Deja secar y repite el paso al menos cuatro veces más para lograr ese efecto transparente con toque de color más marcado en ciertas zonas.

Para terminar puedes agregar pedrería plateada o dorada para que resalte, o bien, apostar por la fiebre por las perlas y colocarlas cera de la cutícula o justo por en medio de las uñas.

Cheek nails degradado

El diseño no siempre tiene que ser el mismo, pues el efecto de color se puede dejar para las puntas y en casos como estos nuestra recomendación es aplicar un tono nude como base y sobre él ir trabajando la técnica, pero esta vez con un tono durazno o melón desde media uña hasta la punta, procurando que la zona más marcada por el color sea la punta.

Cheek nails minimalistas

Como te hemos contado en otras ocasiones, las uñas minimalistas son las favoritas del año y durante el otoño tendrán un espacio importante en la manicura, así que no dudes en buscar los diseños de uñas más bonitos para combinar ambas tendencias. Una idea es aplicar el degradado anterior sobre las puntas.

Una recomendación para jugar con los tonos de los esmaltes es apostar por los rojos opacos o terracota; mientras que cerca de las cutículas se aplica el diseño minimalista, el ejemplo perfecto son estos corazones bien marcados que resaltan sobre el diseño. Aunque también se puede apostar por una manicura francesa invertida.

Cheek nails en 3D

Como te contábamos arriba, desde la primavera los diseños de uñas en 3D son los favoritos y aunque han perdido popularidad ante el auge de nuevas tendencias, siguen apareciendo como el complemento perfecto para muchas ideas de manicura y las cheek nails no son la excepción, pues se pueden llevar con las formas más cute.

Para un diseño como este basta con aplicar un tono blanco con efecto niebla como base y después repetir la técnica con un rosado y, de hecho, se puede elegir un tono muy encendido con el cual resaltar las uñas. Mientras que para la decoración en 3D se pueden agregar contornos, formas, símbolos, animales, frutas o corazones.

Cheek nails con efecto tornasol

El otoño también tiene como protagonista al efecto tornasol en las uñas y si algo podemos adelantar es que es perfecto para combinar con todo tipo de tendencias y para no perderte esta idea que tiene enamoradas a las japonesas y coreanas, puedes realizar con normalidad el efecto cheek con un tono durazno.

Posteriormente, hay que aplicar un esmalte que dé el efecto de brillo tornasol, o bien, pequeños trozos de plásticos especiales para manicura que harán brillar a tus manos, sin que pierdan ese toque natura gracias a la primera técnica de manicura.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO