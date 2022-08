Lluvia, la luchadora mexicana se estrena en OnlyFans

MÉXICO.- Lluvia, luchadora profesional del CMLL, anunció su incursión a la plataforma de Onlyfans, donde los aficionados podrán encontrar mejor contenido que su primer calendario.

“Hola amigos! Espero se encuentren bien. Como nunca me ha gustado quedarme con las ganas de hacer algo y ya no hice más calendarios ahora decidí abrir mi cuenta OF para tod@s ustedes con mucho cariño y dedicación. Ahí van a poder encontrar mejor contenido que mi primer calendario”, publicó Lluvia, originaria de la Ciudad de México.

Asimismo, la discípula de El Satánico, Schoker y Último Guerrero, indicó que en la plataforma se encontrará videos de sus entrenamientos de lucha y pesas “y lo mejor de todo es que vamos a chatear”.

Lluvia es hija del legendario Sangre Chicana y poco a poco se ha ido ganando un lugar dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre por su talento y carisma.

La luchadora mexicana debutó en abril de 2008 en arenas independientes y en ese mismo año se presentó en funciones del CMLL.

En su historial tiene la máscara de La Magnífica.

En diciembre de 2011 consiguió el Campeonato de Parejas de la empresa Reina junto con Luna Mágica.

