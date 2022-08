Vándalos dejan sin vidrios a secundaria de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Delincuentes “destruyen” secundaria de Altamira, ya que rompieron más de 50 vidrios de las aulas, por lo que está en riesgo de que 432 alumnos no regresen a clases presenciales.

El director de la Secundaria Técnica 85 “Aurora Cruz de Mora”, Leopoldo Méndez Castillo precisó que los daños ascienden a más de 26 mil pesos, tan solo en vidrios, falta sumar otras afectaciones.

“Muy seguido el vandalismo desafortunadamente, uno fue regresando de la pandemia y que fueron la mayoría de los vidrios, luego se agregaron otros y hemos hecho la solicitud de un velador y reposición de vidrios”.

Dijo que el vandalismo ha sido demasiado a raíz de la contingencia sanitaria, anteriormente estaba en buenas condiciones la secundaria, todas las aulas tenían aire acondicionado.

“Un total no sé decirte, ahorita saqué una cotización de vidrios y está arriba de los 26 mil pesos aproximadamente, de puros vidrios, más lo que se acumule del rotoplas, he estado comprando candados porque los han destrozado, fueron rotos arriba de 50 vidrios”.

Entre los desmanes que han hecho los delincuentes en la secundaria que se localiza en el fraccionamiento Santa Elena, es haber roto las líneas de los climas, también rompieron el tinaco de almacenamiento del agua.

“Tengo la esperanza que esto se solucione la instalación de vidrio y sino tendría que pedir la consideración de las autoridades educativas si me permite o no regresar a las clases, porque la indicación es que regresemos al cien por ciento y la escuela no está en condiciones, eso lo tengo muy claro”, concluyó el maestro Méndez Castillo.

Por Oscar Figueroa

La Razón