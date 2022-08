BitPay, los pagos con Bitcoin llegan a las aplicaciones de pago y Wallet

MÉXICO.- BitPay el proveedor de servicios de pagos con criptomonedas más conocido del mundo, ha anunciado recientemente la compatibilidad de la tarjeta que ofrecen con Apple Pay en los Estados Unidos, de momento. Esto no hace más que ampliar la manera de poder pagar con criptomonedas diversos servicios. Aquellos que están metidos en el mundillo de las monedas virtuales sabrán que BitPay es una de las apps más usadas para pagar con Bitcoin y otras monedas virtuales, por lo que esta novedad abre la puerta a muchos otros proveedores para añadir esta opción.

Junto a este comunicado, que añade BitPay a Apple Pay, se han añadido otras pequeñas notas que indican que esta opción también se extenderá a Samsung Pay y Google Pay. Las principales opciones de pago utilizadas en dispositivos Android. Aunque, de momento, solo se haya efectuado esta incorporación en Norteamérica, el movimiento es muy interesante en tanto a las opciones que abre a los usuarios.

Los pagos con criptomonedas

Ya llevamos años escuchando hablar de estas divisas digitales, en particular de Bitcoin, la moneda que ha destacado por ser la primera que salió al mercado. Una manera de invertir y pagar, que no solo se han hecho famosas en las plataformas de trading que permiten la compra y venta de estos activos, sino que también se ha comenzado a incluir entre las opciones disponibles para poder pagar los impuestos y contribuciones anuales u otros servicios. Por no hablar de los comunicados que han hecho bastantes figuras mediáticas como Andre Iguodala o Klay Thompson, jugadores de la Liga de Baloncesto más conocida del planeta, la NBA; el alcalde la ciudad de Nueva York, Eric Adams; o Aaron Rodgers, jugador de la NFL; que están recibiendo parte de sus salarios en este activo. Una opción que podría extenderse por todo el mundo, ofreciendo ciertas ventajas.

Así mismo, hemos visto como cada vez más tiendas y negocios online permiten a los usuarios pagar con esta divisa, así como con otras criptomonedas. Por lo que no nos sorprende que el sector del entretenimiento haya decidido añadir esta opción también y ofrecerla en portales como los de los juegos de casino online. Encontrando listados en la red que enumeran cada casino con Bitcoin. Esta moneda virtual dispone de cierto valor que nos permite comprar partes de la misma y usarlas para hacer pagos con ella. Por lo que si elegimos esta opción entre las disponibles, el depósito se realizará de una manera bastante sencilla y rápida.

Teléfonos inteligentes y criptomonedas

Con esta integración se pretende añadir la opción de pago a través de la BitPay Wallet, que por el momento es compatible con Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, y las siguientes monedas que están vinculadas al dólar: BU, GUSD, USDC y PAX. Como vemos, Bitcoin sigue siendo la moneda clave. Con la tecnología de bloques ha demostrado ya su eficiencia, seguridad y privacidad, siendo una tecnología que ya está bastante madura. Pero, ¿qué posibilidades nos ofrecen los smartphones con estas nuevas alternativas de pago?

Aparte de los monederos digitales, existen cientos de aplicaciones que nos permiten conocer nuestro saldo, efectuar compras y ventas o pagar por algunos servicios. Entre las más conocidas están Bitcoin Wallet, Coinbase o Kucoin. Aunque cada una de ellas es diferente, sí que tienen algo en común, que es poder comprobar el estado de nuestro saldo con un par de clics. De momento hemos hablado de activos digitales, pero ¿qué bienes tangibles nos permiten comprar estas?

Las tiendas físicas y el Bitcoin

Como ocurría con los casinos online, existen listados de tiendas online que aceptan este tipo de pago. Aunque si nos referimos a tiendas físicas, también contamos con opciones para poder encontrar aquellos negocios de la zona que aceptan estos pagos y que se pueden consultar a través de directorios como el de Bitcoins Maps. Una aplicación muy visual que nos muestra todas las tiendas de la zona, o ciudad que deseemos, de una manera muy visual.

Si algo queda claro es que los pagos móviles son una tendencia en auge. Aunque aún sigue siendo una tendencia de pago, en cierto modo, minoritaria, si la comparamos con el resto de opciones. No obstante, los diferentes reportes efectuados indican que el número de usuarios podría aumentar en los próximos años. Algo que para muchos es un futuro que está a la vuelta de la esquina y que poco a poco se irá integrando en los diferentes tipos de negocios.