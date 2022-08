Diputados piden monitoreo de precios del pollo y tortillas

MÉXICO.- Ante el aumento de precios en la canasta básica, principalmente, en el kilo de pollo y tortillas, el diputado del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, planteó al titular de PROFECO, Ricardo Sheffield, visitar el mercado verde en la zona de culhuacanes de Coyoacán, así como el mercado del centro de Tulyehualco en Xochimilco, para constatar el abuso en los precios de estos dos productos.

En el primero, dijo el panista, se vende la pechuga de pollo mediana hasta en 165 pesos sin justificación alguna, mientras que las tortillas, se venden en 25 pesos el kilo, esto sin contar el papel de envoltura que suma dos pesos más.

Refirió que en el centro de Tulyehualco, donde hay un mercado y varios negocios sobre la principal avenida, el retazo de pollo para caldo se vende en hasta 180 pesos y las tortillas en 27 pesos, además de que la masa esta en 18 pesos.

“Son precios muy elevados que no coinciden con el tabulador nacional, los comerciantes no pueden estar abusando y el Gobierno debe intervenir en subsidios para que no incrementen los precios en caso de que el pretexto sea la producción”, resaltó.

Por su parte, el coordinador del PAN, Christian Von Roehrich, abundó sobre su propuesta del mínimo vital, que precisamente serviría para beneficiar a miles de familias capitalinas que no pueden costear en este momento una canasta básica con los precios actuales.

“Sí el gobierno no puede controlar los precios, que ayude a la población para que pueda adquirir lo básico en su mesa, se trata de revertir también la situación de pobreza extrema y alimentaria en la Ciudad”, resaltó.

Explicó que lo que busca es otorgar 3 mil 200 pesos mensuales a por lo menos 404 mil personas en condiciones vulnerables para su canasta básica.

Además, que puedan adquirir medicamentos o pagar asuntos familiares como una renta o temas escolares para los niños.

Barrera y Von Roehrich, emplazaron a la Secretaría de Desarrollo Económico local, a diseñar esquemas de subsidio a pequeños negocios que están siendo afectados por la inflación o alza en el precio del combustible, lo que ocasiona en muchos casos, que los productos de alimento se encarezcan.

“Y le pedimos también a los ciudadanos que denuncien, nosotros llevaremos las quejas ante el INVEA para que se hagan supervisiones, cabe resaltar que los castigos para quienes abusan y le suben al pollo o a las tortillas entre uno o dos pesos de más, puede ser el cierre del negocio, la clausura y el aseguramiento de la mercancía”, concluyeron.

