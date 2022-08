Los doctores de la ley y nadie es monedita de oro

En un ambiente político donde nadie es monedita de oro y donde los pruritos del saber confunden a la gente, los doctores de la ley son los sabios del pueblo más consultados a fin de esclarecer quiénes sí y quiénes no tienen la razón en torno al caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La misma historia es la que se desató desde las grandes alturas del poder nacional, cuyo protagonista no sólo es la 4T, sino las disputas políticas entre los partidos más poderosos del país: Morena y PAN.

Lo impresionante del asunto es que fue Tamaulipas la entidad que lo tocó enfrentar una serie de sesudas interpretaciones vinculadas a la justicia y a la ética, y cuyo conjunto de leyes alcanzan el enorme esquema social y económico de todo el país.

De este tema tan difícil, donde las declaraciones del aún número uno de Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria trascienden que siempre tuvo la razón en su calidad de Gobernador Constitucional, surgen también a la par las afirmaciones del Gobernador Electo advirtiendo que su predecesor tendrá que defenderse a partir del 1 de octubre, como cualquier hijo de vecino.

El tiempo y los procesos judiciales le darán la razón a quien la deba tener. Lo que sí sería inaceptable es que un tema que seguramente continuará litigándose en los más altos niveles ministeriales y judiciales, venga a quitarnos tanto tiempo a las y los tamaulipecos.

Pues después de la democracia, tan llena de inestabilidades propias de los individuos, la prioridad es el crecimiento económico y el desarrollo humano. Nada más.

LAVÍN Y PEÑA: LA MISIÓN ES EL GOBIERNO

Y mientras esos conflictos políticos se resuelven, esperemos de la mejor manera, el Dr. Jesús Lavín Verástegui ya tiene su contraparte (dicen algunos), yo diría su colega por actividad, en la figura del secretario general de Gobierno, Gerardo Peña Flores.

Ahora el reclamo popular es que los equipos de transición no caigan en la tentación de un nuevo y grave conflicto político, en que el perdedor sólo sería el pueblo de Tamaulipas.

Y es que otro aspecto es que Jesús Lavín y Gerardo Peña no se encuentren en la arena política y administrativa como contrapartes que equivale a ser contrarios, sino en interlocutores y homólogos, imponiéndose entre ellos la misión de un gobierno que continúa, pero encabezado por otro grupo político que igual sólo transcurrirá parte de su vida en un sexenio que asimismo será evaluado dentro de seis años.

El propósito es finalmente que la justicia, la ley y el progreso sigan siendo las bases sólidas del Estado de derecho por el que han luchado todos los tamaulipecos, teniéndolos por encima de todo y como garantía de que sólo bajo esos principios rectores sobrevendrá un avance social que tantos años le ha costado al pueblo.

Desde luego que el hecho de que nadie esté por encima de la ley, es todo un desafío que seguramente tiene muy presionados a fiscales y a jueces.

GATTÁS Y SU PROYECTO DE INTERNACIONALIZAR A VICTORIA

Durante la gira que sostuvo el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, por la ciudad de Brownsville, Texas, se reunió con el cónsul de México, Juan Carlos Cué Vega, abordando temas políticos, turísticos y el cluster de Software que coordina Diana González, encargada de Asuntos Culturales.

Luego Gattás celebraría la importante Firma de Hermanamiento entre ciudades con el alcalde Juan “Trey” Méndez en el City Hall de Brownsville, con quien continuó viendo los temas de Desarrollo Económico, Turismo (Aves) y Cluster de Software.

También en la fructífera gira de trabajo por el sur de los Estados Unidos, el alcalde Eduardo Gattás se reunió con Eduardo Covarrubias, director del Grupo Financiero El Grande, así como con Yolanda A. Parra, cónsul de Estados Unidos en Matamoros y líderes de derechos civiles de la American Civil Liberties Union (ACLU) y de la comunidad migrante.

El proyecto es cambiarle el rostro de burocracia a Ciudad Victoria, atrayendo inversiones extranjeras y desarrollos tecnológicos con venta de mano de obra a empresas internacionales. Lo que sería una enorme transformación.

¡Feliz fin de semana!

Por Ma. Teresa Medina Marroquín

tessieprimera@hotmail.com,

@columnaorbe,

columnaorbe.wordpress.com