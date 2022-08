No aparece extremidad humana, mantienen posibilidad de sacrificar a saurio

TAMPICO,TAM.- Tras más de 24 horas de haberle practicado estudios de Rayos X al cocodrilo que mató a un masculino para saber si se tragó una extremidad humana, autoridades municipales y federales afirmaron que las pruebas no son contundentes y se mantiene la posibilidad de sacrificar al animal para descartar los hechos.

Daniel Gómez Hernández, jefe de la oficina regional de la PROFEPA en la zona sur confirmó que se realizaron estudios al cocodrilo y un recorrido en la zona pero no hay respuestas, será el Ministerio Público quien tome la última decisión.

“Sigue existiendo, todo depende de lo que determine la autoridad; la extremidad no se encontró y estamos detenidos por ella, se hicieron dos exámenes, sin embargo, lo que dice el médico de S.O.S no son determinantes para establecer con precisión si estaba o no, nosotros tomamos como base la opinión e igualmente lo que determine la gente del Ministerio Público”.

Dijo que es probable que se le practiquen más exámenes al cocodrilo, por ello, el gigante animal estará bajo resguardo de las autoridades federales.

“Aún no definen a dónde será reubicado, de manera temporal en el ejido ‘Mata del Abra’, allá hay una UMA autorizada que recibe cocodrilos, allí es privada pero es una Unidad de Manejo que recibe este tipo de animales”.

Una camioneta tipo “pick up” de la PROFEPA salió del cuartel de bomberos con el saurio atado en la batea, para incorporarlo al mencionado ejido.

Cabe señalar que ninguna persona ha reclamado el cuerpo del masculino ante la Fiscalía General de Justicia.

Por Javier Cortés