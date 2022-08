Regidor “arma” protesta de tránsitos

Muy al estilo porril, unos cuantos elementos de tránsito de Tampico, tomaron las instalaciones de la dirección de vialidad, sin impórtales que bloquearían la atención ciudadana, eso les valió un cacahuate.

Remarcó, solo se trató de unos cuantos, muchos otros estaban totalmente en desacuerdo de esta manifestación, que no es más que una rebelión para oponerse a la baja de sus compañeros, QUE NO HICIERON CASO, y cayeron en la tentación de andar de mordelones con los automovilistas, ósea pidiendo dinero, pues más claro, aún: ANDABAN DE CORRUPTOS.

Todo empezó, hace unos días, con la baja de los 4 elementos de nombre : Ruben Delgado Ortega, José Antonio Ramos Olea, Jesús Emanuel Rodriguez Rubio y Fernando Ceballos Gonzalez, quienes salieron de la administración por pérdida de confianza.

Y esto propició que OTROS , que andan de desobedientes, se pusieran a temblar y se organizarán con un regidor, para andar de revoltosos y de esta manera buscar salvarse ellos y a los corridos.

Ese es todo su pex , por eso , este jueves, unos 8 elementos se creyeron los dueños de la corporación y “bloquearon” el acceso al secretario Zenón Cruz, no lo dejaron entrar para presionar, para buscar mantener sus “cotos de poder” y privilegios para andar portándose mal.

Se identificó al agente , René Silva, como el líder de la protesta, y la persona que quería estar negociando, pero la administración porteña no se prestó y NO SE PRESTARA.

Los elementos de la corporación “revoltosos” se escondieron detrás de una puerta, no dieron la cara a los medios de comunicación, solo se escuchaban sus gritos y sus quejas de manera anónima, pareciera que no querían ventanearse ante las cámaras, peligro los fuera a reconocer un automovilista , de los que han mordido .

La neta, los tránsitos, en este momento no tienen pretexto para caer en la tentación de la corrupción, pues ganan hasta 15 mil pesos mensuales, este Gobierno local, les aumento el sueldo para que frenar que anduvieran de pediches, pero le digo, que muchos no han entendido.

El secretario de vialidad, quien apenas tiene un mes en la chamba, está comprometido con Tampico y por eso busca poner orden, y por eso están brincando y pataleando los tránsitos apoyados por dicho regidor, pero NO LES VA FUNCIONAR.

Hay avances en estos 4 años, pero lamentablemente un grupo de elementos prefieren seguir en el pasado y eso, ya no es posible, para esta ciudad que esta en su “boom” turístico y que cada vez más gana terreno entre los destinos del país.

La administración Presentará una denuncia por la toma de las instalaciones, la administración porteña no se prestará a chantajes ni caprichos de nadie.

Este Gobierno está muy firme en su decisión de Cero tolerancia a la corrupción, en esto no hay ni (ni habrá) amarres con NADIE, ni con los regidores, que anden defendiendo lo indefendible para que les quede muy claro.

Durante más de 4 horas, la ciudad tuvo una mañana sin tránsitos, por culpa de estos cuates. Que fueron solapados, ni más ni menos, que por el regidor de Morena, Alberto Sánchez Neri. En el radio pasillo, sonó que el regidor, quiso “negociar” su intervención, para detener a los revoltosos, lo cual, sí hubiera querido, lo hace, sin esperar nada a cambio, pues los propios elementos lo señalan como él autor intelectual de la protesta.

De esta manera ellos buscaban tener el control de la corporación y hasta amenazaron que el lunes realizarían otro plantón, pero tampoco les va a funcionar El mensaje es claro y director: Cero tolerancia a la corrupción.

Recuerde: No se vale Chillar !!!

POR MARIO PRIETO