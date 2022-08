CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que hay avances significativos en la investigación del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cynthia de la Cruz.

Advirtió que están cerca de dar con los responsables pero no podría dar más detalles para no entorpecer la indagatoria.

“Hemos estado en contacto con la Fiscalía General de la República, que atrajo la investigación y para no alertar a los posibles homicidas y no afectar el debido proceso, no damos cuenta, pero aquí hay avances importantes”, dijo ayer por la mañana en la conferencia mañanera.

Esta sería la cuarta ocasión en la que el subsecretario indica que pronto habrá resultados en la investigación.

Nuestro compañero de EXPRESO, Antonio de la Cruz, fue asesinado el viernes 29 de junio, alrededor de las 9:10 de la mañana, cuando salía de su domicilio en compañía de su hija Cinthya, cuando un sicario se acercó y disparó en cinco ocasiones.

Toño de la Cruz recibió cuatro de los impactos que le quitaron la vida, uno más su hija, quien perdió la batalla por su vida dos días después en un hospital de la capital del estado.

Las primeras indagatorias se llevaron a cabo conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

De estos hechos tomó conocimiento la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Derechos Humanos y Grupos Vulnerable de la FGJT, y un día después la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo la investigación.

Diversas organizaciones se han sumado a la exigencia del gremio periodístico para que se esclarezca el caso que cimbró a la entidad.

Por Staff

Expreso-La Razón