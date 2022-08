Jolette enfurece con fan que la criticó y responde de manera clasista

Recientemente, la ahora conductora de 38 años contó que durante su estancia en el concurso vivió momentos muy duros y desagradables.

Luego de su comentario, algunos fans le escribieron para atacarla. La usuaria de Twitter pao_la14 escribió: “No cantaba (Jolette) y no creo que cante todavía”

La exacadémica respondió que no estaban entendiendo el punto de su molestia y reprochó que después de tanto años aún siguieran siendo despectivos con ella.

No están entendiendo que ese ya no es el tema y deben aprender a respetar a una mujer que dejó ese concurso hace 17 años”, escribió en su cuenta oficial.

Sin embargo, continuaron las burlas y otro usuario de nombre javi_indajaus le puso que sus berrinches tontos le dieron fama y que aún vive de eso.

Oye Jolette, pero si tú vives de tus horrendas actuaciones en La Academia, eso y tus berrinches tontos es lo que te dió la fama. No hay entrevista que no te pregunten algo de La Academia, ¿Te has cuestionado por qué?… Porque nadie te conoce por otra cosa”.

Este comentario desató la furia de Jolette y le respondió de manera que generó polémica.

Es que no te alcanza para pagar un sistema de televisión por cable. He trabajado 5 años consecutivos como conductora de un programa de moda y representando marcas que no podrías pronunciar. También tengo la sección Moda en el matutino más top”

Las reacciones no se hicieron esperar y hubo quienes la defendieron, pero también las que la acusaron de ser clasista.

‘Qué bueno que estás en contra de la misoginia porque del clasismo eres reina’ / ‘Tú eres y seguirán siendo inspiración para todos’ / ‘Eras la mejor de tu generación’ / ‘No te dejes de personas que promueven el bullying’ , fueron algunas de las respuestas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR