MANTE.- Productores cañeros abastecedores del ingenio Mante criticaron la forma sumisa con la que sus dirigentes actúan para exigir a los industriales del dulce les cumplan con la liquidación de sus cosechas correspondiente a la zafra 2021-2022.

Productores que pertenece a las organizaciones CNPR y CNCA afirman que están desesperados porque no les han cumplido con la liquidación, pues ese recurso lo habían contemplado para cubrir pendientes con proveedores de fertilizantes, tareas de campo y aplicaciones de químicos de sus parcelas, por lo que ahora temen que los intereses de sus deudas los lleve a la quiebra.

Insistieron en que los cañeros tenían la esperanza de un pago oportuno y hasta de buen precio, pero debido a que ningún dirigente alza la voz para exigir que liberen el recurso poco a poco se han resignado a que el pago de sus cosechas llegará hasta que el industrial lo decida y no como lo establece los acuerdos del comité de producción y calidad cañera.

“Son líderes charros, andan bien distraídos en otros temas, en sus proyectos, no les interesamos a pesar de que están allí por nosotros, que las organizaciones cañeras están allí porque nosotros las apoyamos, se les olvida que sin nosotros no son nada”.

Además, coincidieron en que de nada les sirve trabajar e invertir recursos para que al final de zafra les anuncien con bombo y platillo que tienen un buen karbe, o que rompen récord de molienda y son los mejores del país si antes no se refleja con un pago justo y oportuno en los bolsillos de los más de 3 mil productores cañeros de la zona.

“Los intereses en las financieras cada vez incrementan y nos están sepultando, entre eso y el prorrateo que cada año es mayor, lo poco que pudimos haber ganado ahí se nos va a esfumar”.

Exigieron a sus dirigentes dar la cara y enfrentar a los industriales para que paguen a los productores cañeros, que por lo menos en esta etapa dejen a un lado intereses personales para cumplir con los que se supone tienen con las familias cañeras “que se acuerden que ellos se deben a nosotros, que sin nosotros no son nada y que pronto habrá elecciones y será cuando vengan a buscarnos, pero si nosotros no contaos con ellos ahora que no piensen que los vamos a apoyar”.

Por RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN