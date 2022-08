Médicos ‘a la mano’

TAMAULIPAS.- Doña Carmina corrió dando de chanclazos para alcanzar al Caminante, que se apuraba a llegar a la tortillería.

– ¡Oigaaaa! ¡vecino! usted que de todo se entera quería preguntarle algo

– Ya me dijo chismoso – le respondió el Caminante bromeando

– ¡Nombre como cree! lo que pasa es que me dice mi viejo que van a cerrar los consultorios de los simis, ¿es verdad?

– Pues, que yo sepa, no, doña Catita, solo hubo unas declaraciones del Dr Gatell diciendo que deberían desaparecer ‘porque son un riesgo para la salud’ pero de eso a que efectivamente se cierren, pues hay mucha diferencia.

– ¡Ay pues ojalá que no pase de ahi! si la verdad es que son bien prácticos, ya ve que hay muchos y por todos lados.

– Pues si, ademas de que son bien baratos la verdad, creo que la consulta la tienen en 50 pesos ¿no?

– Si, y las medicinas no estan tan caras, pero sobre todo ¡ahí si hay medicinas!, el otro dia mi hija la mayor la que vive en la frontera fue al seguro ¿y que cree? no había ni paracetamol, que es lo que mas recetan.

– Yo si acudo a esos consultorios, la verdad – admitió el Caminante – la verdad es que lo sacan a uno del apuro con enfermedades comunes.

– Yo por eso no quisiera que los quiten – dijo doña Carmina – porque imagínese vecino, que dependiéramos nomas del seguro ¡nombre, ya muchos nos hubiéramos muerto!

El Caminante no se quiso quedar con la espinita y decidió echar la platicada con su camarada el Polvorón, quien es médico y trabaja en un consultorio anexo a una farmacia en la Ciudad de México.

– Lo que pasa es que esos consultorios vinieron a suplir una flaqueza del IMSS y del ISSSTE, que es la atención de primer nivel – le explicó el doctor

– ¿Atención de primer nivel? ¿osea de primera calidad? – le preguntó el vago reportero

– No carnal, primer nivel significa que es de primer contacto con los pacientes, que van desde las brigadas en las colonias, lo que la gente conoce como ‘consulta externa’ y que abarca también laboratorios y rayos x, es ‘el primer filtro’ y de ahi se les deriva al segundo nivel, que es el hospitalario, el de urgencias y algunas especialidades como cirugía, medicina interna, pediatría y ‘gine’, ahora que si ya es un caso mas severo o complicado se va hasta el tercer nivel que es el de alta especialidad, con aparatos mas sofisticados, y que sirve también para que los médicos se especialicen.

– ¿Y por que motivo crees tu, mi polvorocho, que la población prefiera ir a estos consultorios, que ir al seguro o al ISSSTE?

– ¿Un motivo? ¡Uy no mi reportero estrella! ¡son un montón!

pa empezar siempre hay uno cerca de tu cantón, ademas el tramite es muy rápido, generalmente, aunque no siempre, la consulta te la dan de volada, no como en el seguro que tienes que aventarte hasta tres ‘horas nalga’ ¿y pa’ ver jetas? no mi hermano, aparte ahí nadie te brinca porque todos saben quien llegó después de quien, y si alguien se quiere pasar de listo te leen la cartilla los demas pacientes. Por ejemplo mi tia la que vive ahí por Pantitlán y se atiende hasta Aragón, imaginate tiene que pagar dos Uber o dos DiDis, pero si se atiende en un consultorio cercano que solo cobra 50 devaluados pesillos hasta le queda para la medicina, que muchas veces no hay, mano, ya sabes el tema del desabasto. He sabido de hospitales de renombre aca bien ‘pipirinais’ y luego ni gasas tienen.

– ¿Entonces son muy necesarios estos consultorios? – inquirió el Caminante.

– Son necesarios los consultorios y punto, ya sean de gobierno o particulares, y este en el que estoy yo, llena esa necesidad. Si la secretaría de salud tuviera mas consultorios y medicinas disponibles estos que me dices ya hubieran quebrado, pero la realidad es que falta mucho pa’ tener un sistema como los de Europa mai fren.

– ¿Y cuando la enfermedad es algo serio?

– Ah bueno, como te dije, nosotros somos parte del primer nivel, la primera línea de batalla, cuando el paciente llega, aún teniendo seguro o Issste, y se hace los análisis y se detecta un padecimiento o un diagnóstico de seriedad, se le conduce a una institución ya sea pública o privada para que se atienda en tal o cual especialidad. Estamos conscientes de nuestro alcance, y ahi te dejo porque ya es la hora de mis quesadillas sin queso – concluyó el médico chilango.

Ojalá que pronto haya mas información acerca de este tema y lo que resulte sea de beneficio para la población. Demasiada pata de perro por esta semana.

POR JORGE ZAMORA

EXPRESO – LA RAZÓN