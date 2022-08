Va Nora Gómez

TAMAULIPAS.- El municipio de Tampico se convierte el primero en estar cerrando filas para la nueva dirigencia del Comité Municipal del PAN.

Para empezar, es un hecho la salida de Pedro Romero, pues está totalmente descartada su re elección , y en segundo término, por cuestión de equidad, tocará que sea mujer la próxima líder de los ‘panuchos’.

Y arriba y abajo, ya destaparon a Nora Gómez, para ser la próxima presidenta del PAN jaibo, los azules estarán cerrando filas para sea una candidata de unidad.

Tiene más de 25 años de ser panista, su familia se la ha jugado por década con los azules, siempre sin buscar un puesto o sueldo a cambio.

Es hija de Javier Gómez, quien se ha desempeñado como funcionario municipal y siempre se ha manejado con la ideología de acción nacional.

Y como presidente del partido, hace varios años, puso todo su empeño para sacar adelante la

encomienda.

Nora se mantuvo durante muchos años en la iniciativa privada, hasta que participó como regidora , en la primera administración de Chucho Nader .

Y en la pasada contienda fue fórmula con el alcalde re electo, con Rosa González y Mon Marón para la diputación local , por lo que hoy es parte del Congreso de Tamaulipas.

Donde ha sido muy prudente en cada una de sus participaciones y se ha mantenido

al margen de los zafarranchos que se han orquestado por parte de los legisladores payasos qué hay en esta legislatura.

Nora Gómez es la carta fuerte para dirigir al PAN porteño, el jefe de jefes de Tampico, el que manda en la ciudad.

La diputada conoce a los grupos, las colonias, la militancia, para poder desempeñarse al frente de este partido para que se mantenga como el bastón azul de Tamaulipas.

Habrá otros que estarán levantando la mano, pero no tienen ni el peso ni la bendición .

En los próximos días se dará a conocer el nombre de quien podría ir a la secretaría general , se trata de un ex regidor .

NO HAY TREGUA A LA CORRUPCIÓN EN TRÁNSITO TAMPICO

El alcalde porteño, Chucho Nader, demostró tener los pantalones : bien puestos al no dejarse chantajear por tránsitos corruptos.

Hay una denuncia en proceso contra las personas que resulten responsables (tanto material como intelectual), léalo bien, tanto para quien lo ordenó y el que lo ejecutó .

No es posible que existan personajes políticos y agentes de vialidad que quieran presionar por medio de esta corporación.

Van 4 elementos de baja y se van a ir todosssss los que anden mordiendo a los automovilistas, eso es un hecho.

Ya empezó la operación barrida, en esta corporación, y no se terminará hasta que dejen todo limpio.

PONEN A CUITLÁHUAC A CARGAR BOLSAS DE VERDURAS

En la pasada jornada del municipio, que se realizó en la zona norte, llamó mucho la atención que el ahora regidor “chapulín” de Morena, Cuitláhuac Ortega, anduviera cargando y entregando bolsas de verduras a la ciudadanía.

Que , aclaró, no tiene nada de malo, pero se ve raro que tanto que presume ser de oposición de la 4 T, y se comporta como si fuera un edil oficial.

Le queda muy grande la camiseta guinda, pues es lo único que tiene de oposición, lo demás es puro cuento .’

Al grado de que , como un empleado más del municipio, lo mandaron a cargar bolsas de verduras ( que remarco, no tiene maca de malo ) pero QUE NO OFENDA nuestra inteligencia .

Eso muestra que esta más cuadrado que el cuaderno de cuadros y nada más le falta ponerse un PIN del PAN.

Es toda una historia su vida política, desde que inició su actividad en una bodega que rentaba ( arriba del restaurante los Cedros ) , su amistad con Fernando Azcárraga, siendo alcalde ( y era oposición pero cuatacho del manda más ) … Cómo ve !

Cuitláhuac le debe y mucho a los Gobiernos priistas.

NO SE VALE CHILLAR !!!