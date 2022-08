Gutiérrez Müller es más feliz como maestra: AMLO

MÉXICO.- Al señalar que es inmoral el nepotismo en la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que él no ha promovido a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para algún cargo, pues incluso ella renunció a ser primera dama, pues “es muy feliz como maestra”.

Al ser cuestionado acerca de presuntos actos de nepotismo en Morena, en Quintana Roo, el mandatario sostuvo que el nepotismo e influyentismo son prácticas que deben ser desterradas del gobierno.

Advirtió que incluso México estuvo a punto de presenciar el posicionamiento en cargos públicos de las parejas de gobernantes e incluso presidentes.

“Pienso que son lacras de la política, del viejo régimen, que se tiene que ir borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero son procesos que llevan tiempo, porque se arraigaron mucho”, dijo.

Aclaró que si bien la Constitución otorga el derecho a todos los mexicanos a votar y ser votados, es inmoral el influyentismo.

Por lo anterior, López Obrador explicó que, por ejemplo, no habría sido ético si él hubiese promovido a Gutiérrez Müller para algún cargo.

Sostuvo que esa acción habría estado incorrecta; no obstante, no lo hizo y la misma escritora e investigadora no aceptó ser primera dama.

Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo, por mi investidura, por lo que represento. Eso no es ético, aclaro, porque si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades, ella es muy feliz como maestra, como investigadora, no aceptó ser primera dama”, dijo.

Cabe mencionar que la semana pasada, en el marco de la transición en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública hubo medios que difundieron un rumor de que Gutiérrez Müller sustituiría a Delfina Gómez; no obstante, esto fue mentira, ya que Leticia Ramírez fue la elegida.

Esta situación incluso fue tomada con humor por la misma doctora Gutiérrez Müller, pues se rio de las fake news.

El presidente aseguró que “no debe haber nepotismo” en el gobierno y criticó que en los partidos políticos haya una “mala costumbre de meter a los familiares”.

