Amanda Miguel, Ana Victoria y holograma de Diego Verdaguer conquistan Nueva York

MÉXICO.- La gira de conciertos “Siempre Te Amaré Tour”, de las cantantes Amanda Miguel y su hija Ana Victoria Verdaguer, ha cautivado al público estadunidense en sus primeros cinco shows y es uno de los mejores tributos al fallecido cantautor Diego Verdaguer.

“Algunas personas jamás nos dejan, son eternas… se convierten en la luz de cada día, en el impulso que hace que el corazón lata; su esencia se queda, es permanente”, señaló Amanda Miguel, durante la gira que hasta el momento ha tocado las ciudades de Stockton, San José, Bakersfield y Santa Bárbara en California, así como Reno en Nevada, de acuerdo con Notistarz.

“Es uno de los conciertos más hermosos y emotivos que he asistido, son grandiosas… Qué concierto más espectacular… Se sentía una energía tan bonita… Tremendas voces las de ese par de damas”, fueron algunas de las reacciones de los asistentes a los shows de acuerdo con un comunicado de prensa.

#LaRàpidaDeFiesta | ¡Amanda Miguel Y Ana Victoria, reviven a Diego Verdaguer con emotivo mensaje!

Con Holograma, fue como las cantantes rindieron homenaje al fallecido cantante; Diego Verdaguer. pic.twitter.com/Qvblk2LtYs — Fiesta Mexicana 92.3 FM (@FiestaMex923) August 5, 2022

A través de un holograma, se siente que Diego está presente en el escenario y una fan escribió en redes sociales: “Aunque haya partido Diego, no nos han permitido olvidarlo, con ese tour que han realizado, es como si también él hubiera participado”.

La gira, que originalmente incluía al cantante Diego Verdaguer – quien falleció el 27 de enero pasado- “es un tributo a su vida y carrera artística”, señalaron las dos artistas, esposa e hija del cantautor argentino nacionalizado mexicano.

Madre e hija dan lo mejor de ellas, en este concierto que incluye canciones emblemáticas, una producción de primera realizada por Ana Victoria, vestuarios espectaculares y muchas emociones encontradas.

Parte del concierto es dedicado a Diego Verdaguer donde cantan en un segmento especial los éxitos del intérprete “Pídeme”, “Quien de Los Dos Será”, “Pasa Discos” y “Mi Buen Corazón”.

Además, se incluyen temas de Amanda Miguel como “Él Me Mintió”, “Castillos”, “Dudas”, “Así No Te Amará Jamás”, “Hagamos Un Trato” y de Ana Victoria, “Si Mañana No Me Ves” y “Yo No Lloro Por Llorar”.

“Siempre Te Amaré Tour” tiene más de 24 fechas confirmadas, incluyendo ciudades como Denver, Salt Lake City, Seattle, Portland, El Paso, Phoenix, San Diego, Riverside, McAllen, San Antonio, Dallas, Houston y Chicago.

