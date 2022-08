Lo que se juega en el PAN…

TAMAULIPAS.- Aunque el estira y afloja parece que amainó entre los panistas en busca de la dirigencia estatal, por debajo de la mesa las patadas están a todo lo que da y con bota picuda, porque lo que está en juego es mucho más que un partido que acaba de sufrir una derrota por la gubernatura.

Así es mis queridos boes, en paquete, el grupo que se haga con la dirigencia estatal, tendrá a su disposición, o por lo menos llevará mano, en la designación de candidatos para el proceso del 2024.

No es cosa menor, habrá 43 candidaturas a alcaldías, 36 posiciones en juego en el Congreso local, 8 candidaturas a diputados federales, dos senadurías, ahí hay que meter cientos de regidores y síndicos.

Por eso el relevo en el PAN estatal es una batalla que aunque sorda se está dando y va a subir de tono en cuanto se acerque la fecha de las definiciones.

Y es que insisto, el grupo que se haga con el poder en el PAN estatal puede incluso asegurar para sí una senaduría, si un trabajo bien pero bien pagado, con fuero, con acceso a las instancias federales, con la posibilidad de vivir en la CDMX sin preocupación alguna y obviamente estar en el tentadero para la gubernatura o si en el 24 cambia de color la presidencia de la República, hasta una embajada en los Países Bajos.

A ver, pero recordemos que si bien, la gubernatura estará en manos de Morena, porque el doctor AMÉRICO VILLARREAL tiene constancia de mayoría y mientras la última instancia no diga que no, será el sucesor de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la conformación política de Tamaulipas dice cosas muy interesantes que jugarán a favor del que sea dirigente estatal y del jefe político de este.

Una muy importante, el Congreso del Estado tiene mayoría panista y controlan la Junta de Coordinación Política y desde el partido el dirigente (porque líder es otra cosa) o el jefe político del dirigente de alguna manera tendrá de facto la posibilidad de cogobernar con AVA, por lo menos será un factor que el próximo gobernador tiene que tener en cuenta.

Y dos y creo que hasta más importante, el dirigente del PAN tendrá ni más ni menos que 28 alcaldes a los que podría lanzar línea, 28 de 43 la mayoría, 28 que por sí solos impedirían que el Ejecutivo, si es que recobrara la mayoría para Morena, podrían frenar cualquier reforma constitucional.

Ven que la del PAN no es una elección de una simple dirigencia estatal, es de hecho la disp

Çuta de buena parte de la gobernabilidad del Estado, aunque no ostenten el poder Ejecutivo.

De ahí que por ahora le han llovido descalificaciones a RENE “Cachorro” CANTÚ porque está en la intentona de reelegirse.

Eso si, es muy evidente que no se manda solo, que en torno al polémico dirigente (porque líder es otra cosa, que creo nunca lo será), se han comenzado a alienar diputados locales y que los que se supone le hagan frente, por lo menos han bajado el volumen de su proselitismo.

También es muy evidente que la diputada local con licencia IMELDA SANMIGUEL trae bastante pila y recursos para recorrer todos los pueblos que no conocía de Tamaulipas, porque ella es de Nuevo Laredo, buscando simpatías, para Cachorro y para ella como aspirante a la Secretaría General.

Hasta ahora, no se ha visto cuál es el papel que jugará en el candidato CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI, porque lo natural es que él o alguien de su gente reclame la dirigencia estatal, lo que abiertamente no ha ocurrido.

También hay que decirlo, El Truko es un tipo de acuerdos y quién sabe hasta donde esté apalabrado con el equipo que manda en el PAN que busca la reelección.

También hay que ver qué dicen los del sur, donde los opinadores reclaman más que los protagonistas y dicen que la dirigencia debe recaer en alguien del equipo de JESÚS “Chucho” NADER, pero insisto, los diputados de allá se vieron ya bien alineados con el Cachorro.

Tampoco se ha visto que públicamente ARTURO SOTO levante la mano, lo que si se es que sus cuates han estado recorriendo algunos municipios tanteándole el agua a los camotes.

Ya veremos en los próximos días como transcurre la contienda interna, que insisto se juega más que la oficina principal del edificio del 22 Berriozabal en Victoria.



La transmisión y la ley…



La ley para la Entrega Recepción es bastante clara en Tamaulipas, por lo que más allá de las estridencias de los discursos de queja y lamentos de unos y otros, lo que se tiene que observar es que está se cumpla.

Esta clarísimo en su Título Tercero, artículos 10, 11 y 12, que: el comité de recepción, es decir del gobernador entrante, es de máximo 10 personas, no más y que entran en funciones el 1 de septiembre, no antes.

No hay duda de que los del comité de recepción sólo pueden estar en las oficinas, que recibirán al final del proceso, como observadores, que no se pueden llevar información ni tomar posesión de nada.

Y está asentado además que solo pueden estar 4 horas en días hábiles en las oficinas, sin interferir en el trabajo cotidiano. Todo lo demás es ruido, politiquería pues