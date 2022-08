¿Qué es la “extraña criatura” con un solo ojo que apareció en Sudáfrica?

ÁFRICA.- Existe una gran diversidad de animales en el planeta, algunos son pequeños y otros muy grandes, otros tantos son de muchos colores y algunos son muy extraños.

En Twitter fue difundida una serie de fotos que muestra una extraña criatura atorada en una playa de Sudáfrica.

En las imágenes que se volvieron virales se puede ver al animal que parece ser una especie de pulpo con un solo ojo.

El animal tiene tentáculos y está en color rojo y blanco.

De acuerdo con el usuario que publicó la foto, este extraño animal medía unos 27 centímetros.

Giant squid species wrecked on Scarborough beach this morning. Its parrot beak in the first picture, its eye in the second. Special abysmal jellies. Where’s it to, you Moby Dick? pic.twitter.com/GR6AConTU3

— Tim Dee (@TimDee4) August 16, 2022