Sigue a la baja matrícula escolar

TAMAULIPAS.- En los últimos tres ciclos escolares los estragos por la pandemia de COVID-19 generó impactos a la matricula escolar de Tamaulipas, incluso algunos planteles educativos trabajan para evitar el cierre de grupos.

Para este nuevo ciclo escolar que está por comenzar, se reportó un decremento en las inscripciones, aunque la autoridad no ha precisado la cifra.

Esta tendencia empezó desde hace algunos años, pero se agudizó desde el 2020 con la emergencia sanitaria de la epidemia.

Según los datos oficiales, en el ciclo escolar 2015-2016, había una matrícula total de 939 mil 648 alumnos en Tamaulipas, una cantidad importante considerando una menor población, en ese periodo.

Para el ciclo 2018-2019, en el inició la pandemia, la matricula era de casi un millón de alumnos en todos los niveles, en ese ciclo, para educación inicial era de 12,941 alumnos, en preescolar de 120,369, en primaria 381,050, en secundaria 168,955 y en educación media superior 141,342 estudiantes.

Para el ciclo escolar 2019-2020, en Tamaulipas había una matrícula de 962 mil alumnos, a marzo de 2020, se decreta el cierre de planteles y es cuando inicia la baja de alumnos, en primera instancia por la falta de herramientas y nuevas tecnologías para hacer frente a las clases a distancia y en segunda por la crisis económica.

Entre los principales impactos que se vieron, destaca la baja en las inscripciones del ciclo escolar 2020-2021, que bajo a 925 mil 216 alumnos, cifra más baja incluso que la matricula que tenía Tamaulipas en el año 2015-2016.

Sin embargo, la peor crisis de alumnos no inscritos se vivió en el ciclo escolar pasado, durante el 2021-2022, la matricula apenas alcanzó los 895,413 alumnos, de los cuales 7,613 eran de inicial, 92,595 de preescolar, 363,253 de primaria, 172,977 de secundaria y 131,174 alumnos en media superior.

SI HAY BAJA EN LAS INSCRIPCIONES: UNPF

Miguel Ángel Carreón Paz, Presidente de la Unión Nacional de Padres de familia (UNPF), advirtió que desde el ciclo escolar 2019-2020, la baja en la matricula ha sido una constante.

“Aunque no tenemos las estadísticas oficiales, por parte de la SET, pero sí se perdieron bastantes alumnos, comparado con los que estuvieron inscritos originalmente antes de la pandemia”.

Explicó que en el ciclo pasado, es decir el 2021-2022, en que hubo regreso a clases presenciales por unos meses, se notó claramente que algunas escuelas tenían ya un menor número de alumnos que regresaron a clases.

Ante las condiciones de la reducción en la matrícula, reconoció que una vez que inicie el nuevo ciclo lectivo, van a solicitar una reunión con las autoridades de la SET, para que les proporcione las estadísticas anuales de las inscripciones durante la pandemia.

“Regresando, vamos a dejar pasar unas tres semanas para convocar a un encuentro con las autoridades, para solicitar los números”.

SE PREOCUPAN ESCUELAS POR NO PERDE GRUPOS

Algunos planteles educativos que operan en colonias de la periferia de las ciudades o en colonias alejadas, enfrentan el reto de no perder grupos por falta de matrícula.

En el caso de escuelas secundarias de esta capital, las direcciones ejecutan un esquema de rastreo de alumnos que no se reinscriben para regresarlos al plantel, además realizan difusión en primarias para captar nuevos ingresos.

Además, por ser escuelas inclusivas, hacen estudios con USAER para identificar a los alumnos con alguna discapacidad, ya que estos son contabilizados 1X3, y los grupos no tienen que ser tan grandes, -45 alumnos- como marca la norma de la SET para la apertura o cierre de grupos.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón