Un muerto y 6 heridos tras tiroteo en Baltimore, EU

ESTADOS UNIDOS.- Dos hombres armados dispararon contra un grupo de gente en Baltimore, Estados Unidos, matando a una persona e hiriendo a otras seis, informó este miércoles la policía local.

El tiroteo fue reportado esta tarde en el área de las avenidas Park Heights y Shirley, al noroeste de la ciudad, donde dos sujetos bajaron de un vehículo y abrieron fuego contra varias personas, según las autoridades.

Un adulto murió y seis más resultaron con lesiones, conforme al reporte, sin ofrecer más detalles al respecto.

UPDATE: @BaltimorePolice investigating after multiple people shot at Park Heights and Shirley avenues. Updates in the WBAL-TV app and here: https://t.co/zhRulKF8fg pic.twitter.com/jg98yssyKv

— WBAL-TV 11 Baltimore (@wbaltv11) August 24, 2022