Biden regresa al aislamiento por rebrote de Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, volvió a dar positivo a covid-19 tras cinco días de la prueba en la que se confirmó su contagio y luego un test negativo, por lo que regresó al aislamiento, sin embargo, esta vez tiene una tierna compañera.

En estos momentos difíciles de enfermedad, Jill Biden contará con la compañía de Willow, una tierna gatita de color gris.

“¡Ella no se apartará de mi lado! Estoy agradecida de tener a Willow conmigo mientras me recupero de covid-19”, escribió la primera dama junto a dos imágenes de la linda michi.

She won’t leave my side!

I’m grateful to have Willow with me as I recover from COVID-19. ???? pic.twitter.com/UxLVE8FQwf

— Jill Biden (@FLOTUS) August 25, 2022