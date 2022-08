Garantizarían abasto de agua para 100 años

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Antes de que concluya este año se terminará la segunda etapa de las obras en el estero El Camalote, aseguró Luis Apperti Llovet, gerente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, A.C. (AISTAC), y se daría paso a la actualización del proyecto que será la tercera fase, el proyecto original se realizó hace 20 años.

“Ya la segunda fase de la reparación más a profundidad que es con estas tablaestacas metálicas, ya empezó desde la primer semana de agosto y van con muy buenos avances, son cinco escotaduras nada más las que faltan para terminar la reparación de todas esas que estaban dañadas, estamos muy confiados en que vamos a terminar el tiempo y forma y seguimos trabajando con el proyecto de la fase tres que es la solución integral de la reparación del sistema lagunario del río Tamesí para lograr esa autonomía hídrica de 100 años, que no la tendría nadie más en el país”, reveló.

Dijo que tras el esfuerzo que se realizó para concluir las primeras dos etapas, el siguiente paso es el más importante y se requerirá de la voluntad de todos los involucrados para avanzar en la programación.

“Se necesita mucha voluntad política, mucha coordinación, que afortunadamente tenemos, encontrar el momento adecuado y de las actividades necesarias que es actualizar ese proyecto que existe ahí desde hace 20 años, tenemos que actualizarlo, las condiciones físicas, geológicas, geográficas, urbanas incluso, que en este momento cambiaron ya desde hace 20 años, hay nuevas tecnologías que se pueden aplicar que pueden hacer más eficiente y más eficaces esta solución, y en eso estamos trabajando”.

La actualización de proyecto ejecutivo iniciaría en enero de 2023 y aunque el recurso bajaría en 2024 ó 2025, dijo que es un proceso y se avanza conforme a la calendarización que plantearon los empresarios en coordinación con las autoridades de todos los niveles de gobierno.

“Yo no lo pondré de esa manera: todos los proyectos llevan una secuencia, es un proceso, pero sí quiero, por otro lado, decir algo que es muy importante, la secuencia que propusimos con las autoridades en donde se coordinaron todos los involucrados, el municipio, Estado, Federación, industriales y ciudadanía, es que esto lo dividiremos en tres etapas, en este momento el calendario está que a finales de diciembre deberíamos de concluir la etapa dos, les puedo garantizar que la etapa dos se concluirá antes de diciembre. La etapa uno la concluimos el año pasado con toda precisión y este año creo que no va a ser la excepción, la siguiente fase es que a partir de enero del 2023 trabajemos en ese proyecto, en esa actualización de proyecto, que sería la plataforma para conseguir los recursos para el 2024 ó 2025 incluso, no es que estemos llevándonos demasiado tiempo, estamos llevando los temas en la secuencia que nosotros nos dispusimos hacer”.

Apperti Llovet dijo que la tercera fase es la más importante porque daría 100 años de autonomía hídrica a la zona y garantizaría el suministro sustentable por 100 años, pues toda el agua que se consumiría pasaría por un proceso de “reciclaje”.

“Sí por supuesto, son 1600 millones de pesos aproximadamente, pero hablo de una solución integral que nos daría mucha tranquilidad y sería muy atractivo. Se debe de llevar cinco o seis años en realizarse, no es un proyecto que se va a hacer en un año, por eso queremos tener todos los elementos bien en su lugar y eso nos va a permitir la total independencia de buscar recursos en diferentes lugares, no depender únicamente de la Federación”, puntualizó.

DATOS

6

años se llevaría la construcción de la etapa 3

20

años data el proyecto original de El Camalote

1,600

millones de pesos faltan para el proyecto

5

escotaduras se reparan actualmente

“100 años de autonomía hídrica, es garantizar el suministro sustentable por 100 años, que significa que toda el agua que estamos consumiendo la vamos a reciclar”.

Luis Apperti Llovet

Gerente de la AISTAC

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón