Asegura AMLO que Mina de Sabinas no será Pasta de Conchos

SABINAS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió al rescate de los 10 mineros en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila porque no sucederá lo de Pasta de Conchos.

Acusó que sus adversarios andan zopiloteando con este caso, además de que nunca se condicionó el rescate por una indemnización.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no, ahí vamos a estar”

Indicó que aún no hay condiciones para ingresar a la mina en Pinabete.

Dijo que la instrucción fue consultar a los familiares sobre los trabajos a seguir.

“Siguen estando altos los tirantes de agua, entonces se hizo una revisión técnica. Entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo, y antes de tomar esa decisión di la instrucción que se consultara a los familiares y ayer se les consultó, ellos no están de acuerdo, no es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”

De la exigencia de los familiares de los mineros para que renuncie Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo que eso es “politiquería”.

Recordó que en el caso de la mina Pasta de Conchos para el rescate de los cuerpos de los mineros se destinará más de 2 mil millones de pesos; llevará tres años. Se entregará una indemnización a las familias; los terrenos de la mina serán un parque, se construirá un memorial, además de mejoras para la familia y la comunidad.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO