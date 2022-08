La Cuatroté vista desde Madero

TAMAULIPAS.- En cuatro años, Adrián Oseguera ha impulsado un cambio profundo en Ciudad Madero que va más allá de la fisonomía urbana y del enfoque de la administración municipal.

El Alcalde maderense ha ocupado en varias ocasiones una posición destacada entre los primeros 10 Presidentes Municipales del país, de 150 que son evaluados constantemente por la empresa Consulta Mitofsky.

Oseguera está por comparecer ante los ciudadanos la próxima semana, para rendir su primer informe de gobierno de la actual gestión, que viene siendo el cuarto desde que asumió por primera vez la Presidencia Municipal.

Adrián ha sabido transitar entre un mar de ataques personales y políticos que han intentado dañar su reputación y poner en entredicho la capacidad de convertirse en un factor de decisión de gran importancia dentro de Morena y por supuesto, de la Cuatroté.

Pero desde el inicio de su primera administración Oseguera entendió perfectamente que mantener el mismo estilo de gobierno que ha funcionado al presidente López Obrador le redituaría beneficios políticos, pues estaría cumpliendo cabalmente los compromisos hechos con los ciudadanos desde los meses previos a la campaña.

El Alcalde maderense ha sido consecuente con su apoyo a López Obrador desde su primer intento por conseguir la Presidencia y esa constancia a su lado, aunada al trabajo territorial realizado para formar comités de colonias e integrar una sólida estructura en sectores populares, le permitió avanzar en su objetivo para convertirse en candidato hace 4 años.

Al llegar al cuarto año de su gobierno, Oseguera lo hace en condiciones muy diferentes a las que tenía cuando asumió el cargo por primera vez, pues en este tiempo pasó de ser uno de los pocos presidentes municipales de Morena en Tamaulipas a ser un protagonista en el proceso interno para seleccionar al candidato a la gubernatura, el año pasado.

El trabajo al frente de la administración municipal, la labor territorial, la influencia en el Consejo Estatal y las relaciones políticas con altos niveles de la Cuatroté hacen de Oseguera una figura de peso dentro del partido.

Eso, ahora que llega a su cuarto informe de gobierno, es parte de los activos que el partido y el nuevo régimen estatal puede aprovechar muy bien en el inicio de la siguiente administración, dentro de poco más de un mes.

Para entender lo que va a suceder en el próximo gobierno estatal, hay que conocer la óptica que se tiene de la Cuatroté desde Ciudad Madero, ver la experiencia en el ejercicio de la administración de recursos y entender cómo se organiza, opera y sostiene una estructura territorial importante.

LAS “CORCHOLATAS” PANISTAS

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN hizo su lista de “corcholatas” para la elección presidencial de 2024, en la que el blanquiazul quiere mantener la alianza opositora para disputarle a Morena su liderazgo.

A muchos no sorprendió que en esa lista no apareciera por ahora Francisco García Cabeza de Vaca, todavía gobernador de Tamaulipas. En el selecto grupo enunciado por Marko aparecen Mauricio Vila, mandatario de Yucatán y sin discusión, el que mejor imagen y resultados tiene de todos los aspirantes.

También están Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Mauricio Kuri de Querétaro; Ricardo Anaya, Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, ex de Guanajuato y la senadora Lily Téllez. De aquí a entonces vaya anotando a Francisco Domínguez, ex de Querétaro y, por supuesto, a Francisco, el de Tamaulipas.

¿Por qué no lo puso Marko en esa lista? Sencillamente porque por ahora no parece tener la mejor imagen, aunque conforme pasen los meses sin duda Francisco irá siendo objeto de más atención y no dude que pueda competirle a Vila para buscar la nominación. Que sea competitivo es otra cosa

ESCOTILLA

El proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN ha dejado a muchos descontento, aunque no se haya concretado.

A Luis René “Cachorro” Cantú se han unido alegremente en Tampico varios ex candidatos y ex candidatas perdedores en anteriores contiendas. Haber sido burócratas en el gobierno estos años les obliga a devolverle el favor a los patrocinadores del ineficaz dirigente. Haga una lista y verá.

